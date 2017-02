"Stranger Things" aconselha-se com "Game of Thrones"

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:34 Facebook

Os produtores da série da Netflix quiseram saber como os da trama da HBO conseguem evitar "spoilers".

Divulgação de títulos de episódios que não são verdadeiros é um dos truques utilizados pelos produtores de "Stranger Things" para tentarem evitar que detalhes da história sejam conhecidos publicamente antes de a segunda temporada da série ir para o ar. "Os internautas são espertos demais", disse Shawn Levy em entrevista à "Entertainment Weekly".

O produtor executivo admitiu que quando a história original da Netflix se estreou, em julho do ano passado, não havia qualquer "protocolos de segurança". "Nesta próxima temporada já temos. Não posso falar sobre quais, porque assim corria o risco de serem quebrados. Protegemos cada ponto da história, cada página do argumento", explicou, revelando que recorreu à equipa de "A Guerra dos Tronos" para pedir conselhos sobre como manter a trama em absoluto sigilo.

A produção da HBO já chegou a não ceder à comunicação social a antevisão dos episódios para que os mesmos não fossem divulgados antes de tempo, como chegou a acontecer quando toda uma temporada foi disponibilizada online dias antes da estreia.

No que toca a recursos para proteger informações e evitar "spoilers", "The Walking Dead", que regressa domingo aos ecrãs a nível mundial, chega a pagar às famílias que vivem na cidade onde a ação é gravada - cerca de 400 dólares por mês, o equivalente a 360 euros - para que não divulguem detalhes do que assistem aos media.

A segunda temporada de "Stranger Things" terá nove episódios. A criação de drama e ficção científica da autoria dos Duffer Brothers chega ao catálogo da plataforma de "streaming" em outubro, mais especificamente "próximo à noite de Halloween". O primeiro vídeo alusivo a esta segunda temporada foi divulgado durante o Super Bowl, há uma semana.

Winona Ryder, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo e Finn Wolfhard protagonizam a história.