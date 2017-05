"Stranger Things" foi a grande vencedora dos Prémios MTV

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 12:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A série da Netflix, que regressa ainda este ano para a segunda temporada, levou para casa o troféu de Série do Ano e de Melhor Interpretação em Série. Esta foi a primeira vez que a MTV incluiu nos seus prémios categorias relacionadas com televisão.

A noite de domingo foi de festa em Los Angeles, nos EUA. A MTV voltou a eleger os melhores dos melhores na área do cinema e, pela primeira vez, premiou a excelência naquilo que se faz na televisão norte-americana. A série da Netflix "Stranger Things" arrecadou dois prémios: Série do Ano e Melhor Interpretação em Série, devido à prestação da atriz Millie Bobby Brown, de apenas 14 anos.

"A Bela e o Monstro" foi considerado o melhor filme do ano e Emma Watson a melhor atriz. Trevor Noah, que conduz o "The Daily Show", subiu ao palco para receber o troféu de Melhor Apresentador. O ator Daniel Kaluuya ganhou a estatueta de Prémio Revelação.

Recorde-se que, pela primeira vez, os nomeados dos Prémios MTV foram apresentados sem qualquer distinção de género. A organização teve em conta o apelo de Asia Kate Dillon na última edição dos Emmy, que se recusou a escolher entre estar presente na categoria de Melhor Atriz ou na de Melhor Ator. A atriz de "Billions" argumentou com o facto de não se identificar a 100% com nenhum dos géneros.

Confira a lista dos vencedores dos MTV Movie & TV Awards:

Filme do Ano

"A Bela e o Monstro" (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Melhor Ator/Atriz em Filme

Emma Watson por "A Bela e o Monstro" (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Série do Ano

"Stranger Things" (Netflix)

Melhor Interpretação em Série

Millie Bobby Brown em "Stranger Things" (Netflix)

Melhor Beijo

Ashton Sanders & Jharrel Jerome - em "Moonlight" (A24)

Melhor Vilão

Jeffrey Dean Morgan em "The Walking Dead" (AMC)

Melhor Apresentador(a)

Trevor Noah "The Daily Show" (Comedy Central)

Melhor Herói

Taraji P. Henson por "Elementos Secretos" (20th Century Fox)

Melhor Dupla

Hugh Jackman & Dafne Keen em "Logan" 20th Century Fox)

Melhor Documentário

"13th" (Netflix)

Melhor Concurso

"RuPaul"s Drag Race (VH1)"

Melhor Interpretação de Humor

Lil Rel Howery em "Get Out" (Universal Pictures)

Melhor Momento de Choro

Jack (Milo Ventimiglia) e Randall (Lonnie Chavis) em "This Is Us" (NBC)

Prémio Revelação

Daniel Kaluuya

Melhor História Americana

"Black-ish" (ABC)

Melhor História Contra o Sistema

"Elementos Secretos" (20th Century Fox)