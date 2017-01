As primeiras imagens de Susan Sarandon e Jessica Lange em "Feud"

Nuno Cardoso Hoje às 14:36 Facebook

A revista "Entertainment Weekly" mostra as primeiras imagens de Susan Sarandon e Jessica Lange na pele das atrizes Bette Davis e Joan Crawford, cuja rivalidade será o foco da série "Feud".

São duas das atrizes mais bem-sucedidas e populares da sua geração, somam anos de carreira e prémios da crítica uns atrás dos outros, e estão, atualmente, de mãos dadas no mesmo projeto televisivo. "Feud", a nova série antológica criada por Ryan Murphy, conta com as veteranas Susan Sarandon e Jessica Lange como protagonistas, na pele de Bette Davis e Joan Crawford, respetivamente.

A trama norte-americana, cuja primeira temporada se estreia a 5 de março nos EUA, no canal FX [ainda não existe uma estação ou data definidas para Portugal], vai retratar a intensa rivalidade entre estas duas atrizes, duas das maiores divas de Hollywood durante as décadas de 30 e 40.

Em contagem decrescente para a estreia, a revista "Entertainment Weekly" revela as primeiras imagens oficiais da série de drama, nas quais surgem as duas veteranas atrizes na pele das suas personagens.

Ryan Murphy, de resto, está a viver uma das melhores fases da sua carreira. Depois de êxitos como "Glee", "Nip/Tuck" ou "American Horror Story", o seu projeto "O Caso de O.J.: American Crime Story" tem arrebatado a crítica e ganhou vários prémios Emmy, no ano passado, e Globos de Ouro, na mais recente edição, este mês.