Teresa Guilherme invade casamentos em novo programa online

A apresentadora da estação de Queluz de Baixo regressa à condução de programas depois do "Secret Story - Desafio Final 4", concluído em janeiro deste ano. Teresa Guilherme apresenta, a partir da próxima segunda-feira, um novo formato que poderá ser acompanhado no seu blogue.

Conhecida pelo seu gosto em formar novos casais ao longo dos 17 anos que apresentou "reality shows" na televisão portuguesa, Teresa Guilherme decidiu aproveitar a sua "veia de casamenteira" para criar um novo projeto digital.

Em cada episódio de "A Casamenteira", a apresentadora de 61 anos vai surpreender vários casais com uma "viagem de sonho". "Vocês sabem que eu gosto de ver toda a gente feliz e acredito que o amor anda sempre no ar... Por isso, decidi oferecer a lua-de-mel a vários casais e ajudá-los a irem para os seus destinos de sonho! [...] Vou invadir casamentos, durante o copo de água, com a minha prenda na mão: a lua-de-mel", escreveu Teresa Guilherme no seu blogue, "LIK3ZA".

O novo desafio profissional da comunicadora estreia-se a partir de segunda-feira e contará com 13 episódios disponíveis semanalmente na sua página "online" e nas redes sociais.