Canal norte-americano confirma nova versão de "Dinastia"

Josh Schwartz e Stephanie Savage estão a desenvolver um episódio piloto para um "reboot" da série dos anos 80.

Esteve, durante a década de 1980, no top 30 das séries mais vistas de sempre, chegando ao primeiro lugar na época de 1984-85, três anos depois de se estrear na ABC. Agora, o canal norte-americano The CW confirmou que vai mesmo ressuscitar a história de "Dinastia". Para isso, encomendou esta sexta-feira um episódio piloto à dupla Josh Schwartz e Stephanie Savage, criadora de "Gossip Girl" e "The O.C. - Na Terra dos Ricos".

Exibida originalmente entre 1981 e 1989, a história acompanhou o império petrolífero e a rivalidade entre os Carringtons e os Colbys, duas das famílias mais ricas dos Estados Unidos. John Forsythe, Linda Evans, Joan Collins, John James e Gordon Thomson estavam no elenco de atores.

Criada por Richard e Esther Saphiro e produzida por Aaron Spelling, "Dinastia" apresentou semelhanças com "Dallas", a trama de sucesso transmitida de 1978 a 1991, e sempre foi vista como a concorrente mais direta desta série da CBS.

A nova versão contará com o apoio dos Shapiro, assim como de Sallie Patrick (de "Revenge") na escrita do argumento, e deverá ser adaptada à atualidade. Exemplo disso será a personagem originalmente interpretada por Linda Evans, a secretária Crystal Jennings, surgir agora como uma mulher de origem hispânica. Mais: a ação será contada através da perspetiva de duas mulheres em conflito. "Fallon Carrington - filha do multimilionário Blake Carrington - e a sua futura madrasta Cristal - uma mulher latina prestes a infiltrar-se na poderosa família", explica o "The Hollywood Reporter".

"Numa altura em que as dinastias estão por todo o lado - desde a reality tv aos boletins de voto - este drama épico foca-se apenas em 1% de todo o seu brilho e esplendor, enquanto expõe o lado mais obscuro: um mundo corrupto construído em salas escondidas, com base em traições e, em alguns casos, assassinatos", escreveu o site especializado em cinema e televisão em setembro do ano, quando se falou, pela primeira vez, do "reboot".

A nova "Dinastia" deverá chegar aos ecrãs na temporada televisiva 2017-2018.