"The Passage": a nova série de Ridley Scott

Depois de ser ponderada a adaptação cinematográfica por parte de Ridley Scott, o universo criado por Justin Cronin vai ser transmitido na televisão através da Fox.

A Fox encomendou o primeiro episódio da série "The Passage", baseada nos três livros da saga homónima, de Justin Cronin. No projeto estão a Scott Free, produtora do realizador Ridley Scott, a guionista e produtora Liz Heldens e Matt Reeves, co-criador de "Felicity", avança a publicação "Deadline".

O argumento, escrito por Liz Heldens, centra-se em Amy, uma rapariga que tem a tarefa de salvar a humanidade num mundo pós-apocalíptico dominado por vampiros. Os três livros de literatura fantástica que servem de inspiração à série percorrem o espaço temporal de um século e o mesmo acontece na produção televisiva.

A possibilidade de adaptar "The Passage" ao meio audiovisual não é recente. Em 2007, o projeto já estava na produtora de Ridley Scott, sendo intenção fazê-lo estrear no cinema. Contudo, os produtores reavaliaram o potencial do universo criado por Cronin e decidiram que se enquadrava melhor em televisão.

O primeiro livro de "The Passage", com o mesmo nome, foi um êxito em vendas, estando durante três meses na lista de best sellers do "The New York Times". Dois anos depois, o autor norte-americano publicou a segunda obra, "The Twelve", e completou a trilogia no inicio do ano com "The City of Mirrors".