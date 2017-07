Tom Hardy produz e protagoniza filme sobre a Guerra da Bósnia

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 10:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator Tom Hardy vai protagonizar e produzir "My War Gone By, I Miss It So", uma adaptação da obra homónima de Anthony Lloyd, jornalista que acompanhou a Guerra da Bósnia.

No livro, a história é narrada a partir do ponto de vista do autor, o jornalista britânico, e intercala experiências do conflito armado com as suas reflexões pessoais ao servir o exército britânico, para além da relação complicada com o pai e o vício em heroína.

"O livro traz uma história brutal, porém sensível, que conta a natureza do vício e a experiência de guerra. Fiquei emocionado com o trabalho de Anthony e trata-se de uma voz importante", declarou o Tom Hardy, que interpretará o jornalista, em declarações ao site Variety.

A direção do filme vai ficar a cargo de Gavin O'Connor e, para já, não há datas previstas de início de filmagens ou estreia.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Recorde-se que o ator esteve nomeado no ano passado para o Óscar de Melhor Ator Secundário, graças ao papel desempenhado em "The Revenant", filme protagonizado por Leonardo DiCaprio, vencedor do Óscar de Melhor Ator Principal.