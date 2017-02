Trump dá a Stephen Colbert a liderança do "late night"

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:46 Facebook

Nas últimas duas semanas, o "The Late Show" da CBS conquistou mais espectadores do que o concorrente apresentado por Jimmy Fallon na NBC.

Pela segunda semana consecutiva, o "The Late Show" com Stephen Colbert foi mais visto do que o "The Tonight Show" com Jimmy Fallon, anunciou a Nielsen, empresa que mede as audiências televisivas nos Estados Unidos.

O programa da "late night" da CBS conquistou uma média de 3,01 milhões de espectadores por noite na semana que terminou no passado dia 10, mais 134 mil do que o concorrente da NBC. Esta foi a maior margem desde a estreia de Colbert, em setembro de 2015, no comando do formato até então apresentado por David Letterman.

A imprensa norte-americana destaca o estilo único de Colbert e o clima político que se vive nos Estados Unidos depois da tomada de posse de Donald Trump, a 20 de janeiro, como fatores potenciadores do seu sucesso. "Durante uma das mais amargas e polarizadas eleições em décadas, Colbert continuou a lutar contra Donald Trump durante cinco noites da semana. (...) Ele podia ter ignorado as mentiras, os ataques às mulheres, às minorias (...). Mas não o fez e a estação [CBS] esteve ao lado dele", escreve a "Esquire". "Durante estas semanas, Colbert andou a perguntar ao presidente 'de que raio está a falar?', acrescenta a mesma publicação.

No final do ano passado, surgiram notícias que dava como quase certa a substituição de Stephen Colbert por James Corden, como uma forma de a CBS querer agarrar os espectadores - e lucrar com o sucesso viral - de "Carpool Karaoke", um segmento de "The Late Late Show with James Corden", do mesmo canal.

À vitória do "The Late Show" junta-se a do programa de humor "Saturday Night Live", que no passado sábado, dia 11, teve o melhor índice de audiências nos últimos seis anos. Neste caso, o êxito foi atribuído à rábula de Alec Baldwin na pele de Donald Trump e à estreia da comediante Melissa McCarthy, com um sketch sobre o secretário de imprensa da Casa Branca, Sean Spicer.