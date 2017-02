Trump "decapita" a liberdade em capa de revista alemã

Nuno Cardoso Hoje às 14:02 Facebook

A primeira página da revista de referência alemã "Der Spiegel" é ilustrada com um "cartoon" de Trump a decapitar a Estátua da Liberdade e já está a gerar polémica nas redes sociais. O autor é cubano e já foi refugiado.

Na mesma altura em que a "The New Yorker" faz capa com uma Estátua da Liberdade com a sua tocha apagada, a "Der Spiegel", revista alemã de referência, ilustra a primeira página do mais recente número, publicado este sábado, com um "cartoon" de Donald Trump a decapitar a referida estátua.

A ilustração, que vem acompanhada apenas com a frase "America first", o "slogan" da campanha do novo presidente norte-americano, é a resposta da publicação semanal ao início da era Trump, em específico à sua política de restrições no que toca à imigração.

A capa já está a gerar polémica, com reações quer positivas, quer negativas, à ilustração feita pelo artista cubano Edel Rodriguez, que chegou aos EUA como refugiado, durante a década de 1980, e que entretanto se tornou num cidadão americano. "Esta é a decapitação da democracia, de um símbolo sagrado", contou o artista ao jornal "The Washington Post".

Já em dezembro, o cubano criou uma outra capa para a revista "Der Spiegel", onde se vê a cara de Trump em forma de cometa, em direção à Terra. "O fim do mundo" foi a frase que acompanhou a primeira página.