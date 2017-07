Última temporada de "A Guerra dos Tronos" pode ser a mais longa

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 13:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Com a sétima temporada ainda a decorrer, os fãs de "A Guerra dos Tronos" já têm os olhos postos na oitava e última época, que, disse a HBO na passada quarta-feira, só terá seis episódios. Até agora, todas as temporadas tiveram dez episódios, exceto a atual, que terá sete.

Talvez a revelação não signifique assim tão más notícias para os seguidores da série. O diretor de programação da HBO, Casey Bloys, disse ao "The Hollywood Reporter" que a última temporada de "A Guerra dos Tronos" será provavelmente a mais longa. Quão mais? Bloys ainda não tem a certeza, mas episódios de 120 minutos poderão ser uma opção.

A ideia de um episódio poder durar duas horas parece-lhe um pouco excessiva, mas o diretor admite que é uma ótima série, concluindo: "quem sabe?".

Quanto aos rumores de que "A Guerra dos Tronos" poderia sair em IMAX - um formato de filme em que as imagens são apresentadas com maior resolução e num tamanho maior -, Casey Bloys garante que isso não irá acontecer e que a série terminará onde começou: na HBO.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Embora o fim já esteja à vista, o universo de "A Guerra dos Tronos" não ficará por aqui. Pelo menos cinco prequelas em formato "spin-off" estão a ser desenvolvidas com a ajuda de George R. R. Martin, autor da saga "As Crónicas de Gelo e Fogo", que deu origem à produção. No entanto, para que as atenções dos fãs estejam concentradas na última temporada - que, garante Bloys, "será épica e fantástica" - a primeira só sairá pelo menos um ano depois do final da série original.

A oitava temporada já está escrita, embora não tenha ainda uma data de início, e poderá ser a mais longa até agora, se se confirmarem os seis episódios de 120 minutos. Por enquanto, fica a sétima, que ainda tem cinco episódios por lançar.