Veja aqui em exclusivo o trailer de "Santa Clarita Diet"

A série da Netflix com Drew Barrymore tem estreia mundial agendada para 3 de fevereiro.

Drew Barrymore e Timothy Olyphant são os protagonistas de "Santa Clarita Diet", série com estreia mundial agendada para 3 de fevereiro. Às imagens já divulgadas pela Netflix surge agora o "trailer" e o poster oficial da história original da plataforma de "streaming", a primeira da atriz no pequeno ecrã.

O nosso jornal teve acesso ao vídeo, através do qual se fica a perceber um pouco mais da trama em torno de um casal de agentes imobiliários, Sheila (Barrymore) e Joel (Olyphant), que têm uma vida banal em Santa Clarita, nos subúrbios de Los Angeles. Pelo menos até ela sofrer uma mudança radical, acabando por conduzir a família para um caminho de morte e destruição... Mas no bom sentido.

"A mudança dramática que a Sheila sofre no início da série é, na realidade, a morte. E enquanto vivem uma vida normal com uma filha adolescente, o casal tem de saciar o desenfreado e insaciável desejo que ela tem de comer, primeiro carne crua e, eventualmente, carne humana", explicou Barrymore.

Esta primeira temporada tem 10 episódios e a atriz já confessou que se divertiu a fazer de canibal, uma condição que terá um propósito bem mais profundo do que apenas divertir os espectadores, já que servirá como "metáfora" para Sheila encontrar o verdadeiro rumo da sua vida. "Adorei passar por essa transformação com ela. Tornou-se num obstáculo muito divertido, do qual eu não estava à espera, e revelou ser oportuno e saudável até para a minha própria vida", explicou.