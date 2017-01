Vem aí o primeiro episódio de "Os Simpsons" com 60 minutos

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro capítulo da popular série de animação "Os Simpsons" com a duração de uma hora será dedicado ao "hip-hop" e irá para o ar nos Estados Unidos no próximo dia 15.

"Os Simpsons" já deixaram várias vezes o seu marco na televisão mundial. Serem a série mais longa de sempre foi, sem dúvida, o mais importante. Para este ano, preparam-se para assinalar um novo recorde, desta vez pessoal: a transmissão daquele que será o episódio mais longo de todas as suas épocas.

Será o capítulo 12 da 28.ª temporada e terá 60 minutos de duração, bem mais do que os cerca de 20 que tradicionalmente compõem cada um. "The Great Phatsby", assim se intitula a história, vai buscar inspiração ao clássico de F. Scott Fitzgerald "The Great Gastby" e, tal como aconteceu em 1995, quando o capítulo mais longo até agora exibido foi para o ar, Mr. Burns volta a estar no centro da história.

A Fox anunciou através do Twitter que Taraji Henson, a Cookie da série "Empire", e o comediante Keegan-Michael Key vão emprestar as suas vozes a este especial, que será exibido a 15 de janeiro nos Estados Unidos.

A sinopse revela que o magnata de Springfield vai deixar-se enganar por um amigo improvável, Jay G. De acordo com o produtor executivo da série, Matt Selman, o "rapper" "seduz Burns com excessos do estilo de vida do 'hip-hop'".

O canal noticiou ainda que Amy Schumer vai interpretar vocalmente três personagens diferentes em "Os Simpsons", "Family Guy" e "Bob's Burger". Acontecerá a 25 de setembro deste ano, quando estas séries animadas regressarem ao canal com novas temporadas.

Em Portugal, "Os Simpsons" são exibidos na Fox Comedy com a sua 24.ª temporada.