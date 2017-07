Vem aí uma nova série do criador de "Os Simpsons"

Ana Filipe Silveira Hoje às 20:20, atualizado às 20:21 Facebook

A Netflix vai ter uma nova série de animação em 2018. Matt Groening, criador de "Os Simpsons" e "Futurama", será o responsável por dar vida a "Disenchantment", que vai ter uma princesa alcoólica no centro da história.

Porque os mais crescidos também gostam de desenhos animados, a Netflix vai apostar numa nova criação de Matt Groening. O reino medieval de Dreamland será o cenário de uma história protagonizada por Bean, uma princesa com um gosto especial pela bebida e pelos seus dois companheiros: um duende chamado Elfo e um demónio, de seu nome Luci.

Num comunicado publicado pela Netflix, Groening esclarece a temática da nova série animada: "Vai ser sobre a vida e a morte, amor e sexo, e como continuar a rir num mundo cheio de sofrimento e de idiotas, apesar do que os anciãos, feiticeiros e outros estúpidos te digam."

"Disenchantment" terá ainda ogres, trolls e todas as outras criaturas a que um reino medieval tem direito. Com vozes de Abbi Jacobson (Bean), Nat Faxon (Elfo) e Eric Andre (Luci), entre outros, a série vai para o ar nos Estados Unidos no próximo ano e inicialmente estão previstos 20 episódios, divididos em duas partes de dez.

No mesmo comunicado, Cindy Holland, vice presidente responsável pelo Conteúdo Original da estação televisiva líder na Internet, deu conta da mais valia que Matt Groening representa para a Netflix: "O brilhante trabalho de Matt Groening mexeu com gerações de todo o mundo e nós não podíamos estar mais felizes por trabalhar com ele em Disenchantement. A série vai ter o estilo de animação dele, e nós pensamos que se ajusta perfeitamente aos nossos fãs de animação da Netflix."

Matt Groening é a mente por detrás de "Os Simpsons", série de culto que está no ar desde 1989 e que já vai em 28 temporadas emitidas e 30 confirmadas, e de "Futurama", criada em 1999 e que chegou ao fim em 2013.