Vera Holtz transporta a arte do ecrã para as redes sociais

As fotografias que a atriz brasileira, de 63 anos, publica no Facebook e Instagram são uma outra sua "identidade performática".

Anda há 30 anos a chamar a atenção dos espectadores com as suas interpretações nas novelas da Globo. Mas porque a arte de Vera Holtz não se esgota no ecrã, a atriz transportou a sua veia artística para o Instagram. É aqui que publica fotografias "surrealistas" que, diz, não têm nada a ver com o que representa em televisão.

"O que faço nas redes sociais é completamente diferente do meu trabalho na televisão. Além disso, são duas plataformas bem distintas, mas talvez uma venha a influenciar a outra. Quem sabe? Não costumo misturar ficção e realidade. Nas redes é a Vera Viral e não a Magnólia", explicou, referindo-se à personagem que interpreta em "A Lei do Amor", em exibição na SIC.

Com cerca de um milhão de seguidores no Instagram e mais de 500 mil no Facebook, Holtz, de 63 anos, quer que este seu alter ego tenha "identidade própria dentro da internet". Todas as imagens têm legendas que remetem para mensagens, umas mais subliminares do que outras.

Os efeitos já se fazem sentir, garante a atriz, admitindo que Vera Viral a aproximou do "público jovem". "Quando publico alguma coisa, fico sentadinho a acompanhar. Encontrei uma identidade performática que não sabia onde estava. Acho que fiz um trabalho no Facebook e no Instagram diferenciado. São fotos com muito conceito e que me aproximaram do público jovem", sublinhou.