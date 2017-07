Vídeos sobre a vida sexual de Diana vão ser divulgados na televisão

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:49 Facebook

O canal de televisão britânico Channel 4 vai transmitir um conjunto de vídeos onde a princesa Diana fala da sua vida sexual. As conversas foram gravadas entre 1992 e 1993 e faziam parte de um exercício proposto pelo professor de voz da princesa de Gales.

Durante mais de um ano, Diana teve aulas de voz com o ator norte-americano Peter Settelen com o objetivo de melhorar os seus discursos em público e superar a timidez. Para que a princesa pudesse ver os próprios discursos e percebesse como se estava a portar, o professor sugeriu gravar as sessões em vídeo.

Ao que parece, durante os exercícios realizados no palácio de Kensington, Diana partilhava com o professor vários detalhes relacionados com a sua vida sexual, como o facto de o príncipe Carlos ter uma amante: "O instinto disse-me, era tão estranho. Nunca houve um critério da parte dele [Carlos]. Talvez uma vez a cada três semanas... e eu ficava a pensar. Depois percebi... Ele costumava estar com a amante [a atual mulher, Camila Parker Bowles] uma vez a cada três semanas antes de nos casarmos."

A estação televisiva teve acesso às gravações, que classifica como "um importante arquivo histórico", e tenciona incluí-las no documentário "Diana: Nas suas próprias palavras", que será transmitido em agosto, aquando do vigésimo aniversário da morte da Princesa do Povo.

Já em 2004, a estação norte-americana NBC tinha tido acesso aos vídeos e chegou mesmo a transmitir alguns excertos.

As gravações foram descobertas pela polícia em 2001 na casa do antigo mordomo da princesa e estiveram no centro de uma disputa judicial. O mordomo seria acusado de roubo mas mais tarde ilibado de todas as acusações, depois de rainha ter confirmado a sua inocência. Tanto a família de Diana como o professor, reivindicaram que as gravações lhes pertenciam.

Os vídeos ficaram na posse das autoridades britânicas até 2004, altura em que foi alcançado um acordo em tribunal entre a família e Peter Settelen, que acabaria por vender os direitos de algumas das imagens à NBC.

Nessa altura, o ator que ficou conhecido pela participação na série "Flambards" (1979), deu uma entrevista em que explicou que apenas tentou dar ao público a "oportunidade de ver" o trabalho que fez com a princesa.