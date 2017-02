Acompanhe o F.C. Porto - Sporting minuto a minuto

Hoje às 20:16, atualizado às 21:11 Facebook

F. C. Porto-Sporting defrontam-se, este sábado à noite, no Estádio do Dragão, em jogo da 20.ª jornada da Liga de Futebol.

Nuno Espírito Santo aposta em Soares para jogar ao lado de André Silva, enquanto Matheus Pereira é novidade no onze de Jorge Jesus.

F. C. Porto: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano e Alex Telles; Danilo, Óliver, Brahimi, Corona; Soares e André Silva

Sporting: Rui Patrício; Schelotto, Rúben Semedo, Coates e Zeegelaar; Palhinha, Adrien, Matheus Pereira e Gelson Martins; Bryan Ruiz e Bas Dost