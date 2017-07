CPLP une-se para promover desporto limpo

Hoje às 22:03 Facebook

O Auditório Municipal de Gondomar recebeu, esta tarde, a segunda edição do Fórum de Desporto da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), iniciativa que decorreu no âmbito da Conferência de ministros da Juventude e do Desporto realizada no passado fim de semana, em Caminha.

Perante um plateia de cerca de meia centena de pessoas, foram debatidas questões como a cooperação entre os vários países da CPLP para o desenvolvimento do desporto através da partilha de conhecimentos e experiências, a discussão de mecanismos comuns para promover a integridade e ética desportivas e regras idênticas de combate ao "desporto sujo", seja este feito pela via do doping ou pela manipulação de resultados.

Alguns dos convidados do 2.º Fórum de Desporto da CPLP Foto: IVO PEREIRA/GLOBAL NOTÍCIAS

A sessão foi presidida por João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto e contou com intervenções de Diogo Guia e Emanuel Medeiros (Internacional Centre for Sport Security), Salazar Picardo (diretor geral do Instituto Nacional de Desporto de Moçambique), João Paulo Almeida (diretor geral do Comité Olímpico de Portugal), José Lima (coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto), Gerson Melo (coordenador do desporto CMJD-CPLP), Jorge Carvalho (Instituto Português do Desporto e Juventude) e Camila Diógenes (chefe de gabinete do secretário-geral da organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura).

Ao longo da tarde, os vários intervenientes fizeram questão de destacar o papel do desporto como mola impulsionadora do desenvolvimento económico e social e de promoção dos países, salientando a importância de haver um Desporto que orgulhe todos os cidadãos da CPLP.

