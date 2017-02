FPF promove o futsal e a Taça da Liga entre os mais jovens

Hoje às 10:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A Taça da Liga só se realizará nos dias 23 a 26 deste mês no Multiusos de Gondomar, mas a promoção da prova e da modalidade no concelho já começou a ser feita pela Federação Portuguesa de Futebol, com a realização de ações de "skills", que envolvem quase 200 alunos do 4.º Ano das escolas do Centro Escolar de Gondomar (passado dia 1), EB 1 do Souto (ontem) e EB1 da Gandra (dia 16).

A primeira prospeção de novos talentos na terra de Ricardinho, para muitos, o melhor futsalista da atualidade, contou com a presença do selecionador nacional de futsal Jorge Braz e do ex-internacional Ivan, orientador do projeto, que durante quase duas horas ministraram algumas das técnicas do futsal a uma muito interessada e jovem plateia.

"A ação insere-se na divulgação da Taça da Liga e na promoção da modalidade. Vamos dar às crianças a oportunidade de assistirem ao primeiro jogo, no dia 23, entre Belenenses e o Futsal Azeméis, durante o qual iremos promover um concurso de skills para incentivar à prática do futsal", explicou o treinador, anotando que "é fundamental iniciar a prática com qualidade nestas idades, bem como, algumas das ações coordenativas específicas do jogo".

Jorge Braz orienta aspectos técnicos do treino de futsal Foto: Direitos Reservados

Este tipo de iniciativas promovidas pela federação reveste-se ainda de maior importância, segundo Jorge Braz, porque o futuro deste desporto "passa pela formação, pelas políticas de incentivo à formação e por qualificar a intervenção junto das escolinhas e academias e dos projetos de formação de qualidade que há". "Se conseguirmos cada vez mais ter uma base maior de praticantes e com qualidade e uma intervenção de qualidade junto desses miúdos, vão poder chegar cada vez mais ao mais alto nível", defende o selecionador nacional.

Para motivar os mais jovens, nada como proporcionar-lhes a oportunidade de conviverem com os craques da modalidade. "O Ivan é uma referência desportiva, do futsal e humana. Tem uma capacidade pedagógica fantástica para lidar com os miúdos. É a pessoa ideal para ajudar e incentivar estes jovens, porque tem muita qualidade", frisou Jorge Braz.

Os jovens aprenderam técnicas de treino Foto: Direitos Reservados

Tal como o selecionador, também o ex-internacional considera fundamental "começar desde cedo a despertar as crianças para a prática do futsal". "Não só pela modalidade, mas principalmente para fazerem exercício físico e se movimentarem", salienta Ivan, mostrando-se entusiasmado por poder orientar estas ações. "É um prazer estar aqui. Esta iniciativa da federação é muito boa e espero que haja mais ações do género e mais câmaras municipais a apoiarem a modalidade para que possamos expandir mais o futsal", complementa o ex-jogador.

Ivan com a mascote do CED e as crianças do 4.º Ano Foto: Direitos Reservados

E a escolha da Cidade Europeia do Desporto 2017 para acolher a Taça da Liga é uma prova de confiança da FPF no trabalho desenvolvido por esta autarquia. "Pela experiência, qualidade e profissionalismo que a Câmara Municipal de Gondomar tem evidenciado, tenho a certeza que tem tudo para organizar um evento de sucesso. É mais um incentivo ao trabalho extraordinário que tem feito em termos desportivos", afirmou Jorge Braz, recordando: "Estivemos a estagiar aqui antes do Mundial e foi fantástico".