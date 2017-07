Integridade e ética no desporto da CPLP em debate dia 31

Hoje às 13:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O segundo Fórum do Desporto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) terá lugar na próxima segunda-feira, pelas 14 horas, no Auditório Municipal de Gondomar, concelho que acolhe este ano a Cidade Europeia do Desporto.

O evento tem como objetivo promover a reflexão sobre a integridade e a ética no desporto na CPLP; reafirmar os princípios fundamentais consagrados na Carta Internacional da Educação Física e do Desporto da UNESCO e na Carta Olímpica; colocar em prática as recomendações das conferências MINEPS e da SIGA e reforçar o papel da CMJD-CPLP na implementação dessas medidas; e contribuir para o reforço da cooperação entre instituições e organizações governamentais e não-governamentais, nacionais e internacionais, na preservação da integridade do desporto, com enfoque para as questões da formação, prevenção e educação.

Estes temas serão debatidos pela ex-campeã olímpica Rosa Mota, Ângela Melo (UNESCO), Emanuel Medeiros (coordenador da SIGA), João Paulo Almeida (diretor-geral do COP), Mário Santos (Federação Internacional de Canoagem), Paulo Speller (Organização dos Estados Ibero-americanos), António Gomes (diretor nacional das políticas desportivas de Angola), Leonardo Picciani (ministro do Desporto do Brasil), Fernando Elísio (ministro do Desporto de Cabo Verde), Carlos Monteiro (conselheiro do primeiro-ministro de Cabo Verde para a Juventude) e Marcelino Sanches (ministro do Desporto de S. Tomé e Príncipe).