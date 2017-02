Multiusos recebe "Mega Festand" de andebol

Hoje às 15:18, atualizado às 15:25 Facebook

É já neste sábado que o Multiusos de Gondomar vai acolher o "Mega Festand" de andebol, uma iniciativa promovida pela Associação de Andebol do Porto, em parceria com a federação, e inserida no programa de Gondomar Cidade Europeia do Desporto 2017 (CED). Serão mais de 100 as crianças, entre os 8 e os 10 anos, que terão a possibilidade contactar com a segunda modalidade mais praticada em Portugal.

"O Festand é uma atividade direcionada para atletas do escalão mais jovem, os bambis, que terão oportunidade de jogar mini-andebol, fazer jogos lúdicos e outras brincadeiras", explica Pedro Vieira, diretor-técnico regional da A._A. Porto, avançando que o objetivo é que "os jovens comecem a ter algum contacto com o jogo e com outras habilidades motoras importantes para o desenvolvimento físico".

Por isso, não só em Gondomar, mas um pouco por todo o distrito e ao longo da época desportiva, a associação desenvolveu uma parceria com os clubes para dinamizar os "Festand"s". Na Cidade Europeia do Desporto contará com a colaboração do Gondomar Cultural e do Clube Desportivo de Rio Tinto.

"Também estamos a tentar que alunos de uma escola estejam presentes", avançou Pedro Vieira, anotando que é a proximidade com os estabelecimentos de ensino que permite à modalidade "crescer em número de atletas e clubes".

"É aí que estão os jovens e lhes é permitido o contacto e a prática da modalidade mais cedo. Aliás, temos protocolos com várias escolas no sentido de desenvolvermos, promovermos e dinamizarmos o andebol dentro dos seus espaços, com atividades do género", finaliza o diretor-técnico.