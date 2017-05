Nacionais juvenis de Desporto Escolar em Gondomar

SUSANA SILVA Hoje às 23:11, atualizado às 23:33 Facebook

Quase 2800 jovens participam até domingo nos Campeonatos Nacionais de Desporto Escolar de juvenis, que decorrem em Gondomar, Matosinhos e Maia.

A cerimónia de abertura decorreu, esta sexta-feira ao final da tarde, no Multiusos da Cidade Europeia do Desporto 2017 e contou com a presença do primeiro-ministro António Costa e do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que aproveitaram o momento para experimentar algumas das 14 modalidades em competição que estavam em exibição e mostrar aos mais jovens que os políticos também têm uma veia desportiva muito acentuada.

António Costa e Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar, experimentam o ténis de mesa Foto: IVO PEREIRA/GLOBAL NOTÍCIAS

O detentor da pasta do ensino recordou os tempos em que esteve do outro lado da barricada. "Em 1993, em Évora, estive desse lado. Ganhei o campeonato distrital e regional quando estava em Braga e tive a sorte de passar um fim de semana como este", referiu o ministro Tiago Brandão Rodrigues, anotando que "o Desporto Escolar é o maior clube nacional".

Palmira Macedo, presidente da assembleia Municipal Matosinhos, Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar, o primeiro-ministro António Costa, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e Paulo Gomes, coordenador nacional do Desporto Escolar Foto: IVO PEREIRA/GLOBAL NOTÍCIAS

E os números comprovam isso mesmo. Em 2017, foram 810 agrupamentos, 5000 professores e quase 300 mil alunos, que estiveram envolvidos nas 37 modalidades praticadas no âmbito do Desporto Escolar. Um projeto gratuito destinado a jovens dos 8 aos 21 anos (dos infantis aos juniores).

Para chegarem à fase final, os estudantes tiveram de passar por duas fases intermédias. Primeiro disputaram os campeonatos distritais, que arrancaram entre outubro e novembro do ano passado, e depois tiveram de assegurar o apuramento nos regionais do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.

"Os vencedores das provas de atletismo vão representar Portugal nos Campeonatos Mundiais de Desporto Escolar da modalidade. Os campeões nacionais de voleibol, basquetebol e futsal vão disputar os jogos internacionais", explicou, ao JN, Paulo Gomes, coordenador nacional do Desporto Escolar.

O espectáculo da cerimónia de abertura Foto: IVO PEREIRA/GLOBAL NOTÍCIAS

No escalão de juvenis, que é o que se disputa este fim de semana, 2800 atletas lograram chegar à disputa dos títulos nacionais de 14 modalidades. Cinco das quais - basquetebol 3x3, TAG râguebi, futsal, ténis de mesa e canoagem - se decidem em Gondomar.