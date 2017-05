Trail noturno pelos caminhos de Mellares

SUSANA SILVA Hoje às 10:01, atualizado às 10:23 Facebook

A freguesia de Melres vai ser palco, neste sábado, pelas 21 horas, da quarta edição dos "Caminhos de Mellares... Trail e Caminhada Noturnos", em Melres.

A prova, organizada pela "Alma D"Ouro - Turismo e Lazer" e inserida na programação de Gondomar Cidade Europeia do Desporto 2017, tem vindo a ganhar cada vez mais destaque e este ano regista um recorde de 450 participantes, o número limite de inscrições imposto pela entidade organizadora, que, diga-se, já foi atingido. Quanto ao trajeto, a partida será dada junto à Marina de Melres, com os corredores a percorrerem a zona mais montanhosa e a terem a meta instalada no edifício da Junta de Freguesia.

"O Caminho de Mellares é um trail noturno e tem um cariz um pouco diferente. Temos vindo sempre a subir no número de participantes", conta Jorge Madureira, responsável pela "Alma d"Ouro", que para além desta iniciativa, também promove as caminhadas "À descoberta de Gondomar".

"O projeto é descobrir os locais mais simbólicos e divulgar um pouco da sua história. O próximo percurso é o mineiro e terá visita ao museu das minas de São Pedro da Cova. Segue-se Foz do Sousa e a linha por onde passava o carvão. Antes percorremos a zona urbana de Gondomar, onde demos a conhecer locais e edifícios antigos e com história. A primeira caminhada foi em Melres e as pessoas tiveram a oportunidade de entrar no Solar da Bandeirinha", conta Jorge Madureira, completando: "Há sempre um significado em cada trajeto".