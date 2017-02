Silva Peneda: "A prazo, o problema das contas vai ter solução"

Ana Tulha Hoje às 16:39, atualizado às 16:40 Facebook

O economista Silva Peneda mostra-se confiante na vitória do F. C. Porto no clássico com o Sporting.

A seu ver, quem tem mais a perder no clássico de hoje: F. C. Porto ou Sporting?

O F. C. Porto é quem tem mais a perder. Nesta fase em que está a recuperar, perder pontos seria mau. Para o Sporting, se perder, é só a confirmação de uma época que foi má. Neste momento, já é muito difícil chegar ao título. Estou confiante que o F .C. Porto vai ganhar.

O que é que o leva a ter essa confiança?

A defesa está muito bem, a meio-campo o Danilo está numa boa forma e dá segurança à equipa e, na frente, o Brahimi recuperou e tem feito a diferença. A equipa não tem tanta ansiedade, está mais serena, mais confiante, mais segura de si.

E isso ajuda a combater a falta de eficácia, um dos principais problemas do F. C. Porto numa dada fase da temporada?

Ajuda. Uma equipa com a responsabilidade do F .C. Porto, que entra sempre para ganhar, quando começa a ter percalços e não marca golos, é evidente que vai perdendo discernimento. Quando as coisas começam a não correr bem, a parte mental é afetada. Mas creio que isso já foi desbloqueado.

Nuno Espírito Santo tem sete jogos contra Jorge Jesus e sete derrotas. Acredita no peso da estatística?

Vai passar a ter oito jogos e uma vitória. (risos) Espero bem que essa estatística comece a modificar-se.

É assessor de Jean-Claude Juncker na Comissão Europeia. O que podia Juncker aprender com Pinto da Costa?

Têm personalidades muito diferentes e teriam muito a aprender um com o outro. Juncker conhece os problemas europeus como ninguém, porque os acompanha desde muito novo, e Pinto da Costa conhece tudo do futebol. Ambos são muito competentes, muito afirmativos, ambos sabem o que querem e são muito corajosos. No que toca às qualidades, têm características idênticas. No caso de Pinto da Costa, há a acrescentar a perseverança, porque tem uma carreira mais longa. E só se aguenta tanto tempo no poder quem é um grande profissional e percebe o que o rodeia.

Também já foi ministro do Emprego e da Segurança Social. Há algum jogador do F. C. Porto que esteja a precisar de uma licença sem vencimento?

Isso é com o treinador. Não tenho competência para estar aqui a despedir ninguém. E o facto de alguém não estar a render agora, não quer dizer que não venha a render mais tarde.

Enquanto economista e adepto do F. C. Porto, as contas da SAD são um motivo de preocupação?

É evidente que me preocupam, mas apercebo-me de que vão ter solução, que provavelmente passa pela venda de jogadores já no próximo defeso. Infelizmente, o F. C. Porto só pode equilibrar as contas quando vender ativos. E a verdade é que tem uma equipa de jovens talentos, com um potencial de valorização enorme. Por isso, a prazo, o problema vai ter solução. A formação é o alfobre do clube.