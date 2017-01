A única corrida portuguesa incluída nas mais belas do mundo

Ivete Carneiro Hoje às 15:44 Facebook

Corre-se este domingo a única corrida portuguesa incluída na lista das 500 imperdíveis no mundo. Vai de Sintra ao Fim da Europa, ao longo de quase 17 km.

A Corrida do Fim da Europa é reconhecidamente uma das mais bonitas realizadas em Portugal, por ligar a belíssima Sintra à ponta mais ocidental da Europa continental, no Cabo da Roca, ao fim de uns curiosos 16.945 metros, nem mais nem menos um. "A beleza da paisagem e a dureza do percurso" de um desafio com desnível que liga serra, mar e história são os argumentos avançados por Nuno Pereira, da Podium Eventos, que organiza a prova com a SportScience e a Câmara Municipal de Sintra.

E se mais fosse preciso, aqui fica o maior de todos os argumentos: a Corrida do Fim da Europa é a única prova portuguesa listada no conceituado guia "World's Ultimate Running Races", da Harper Colling Publishers, que destaca as 500 mais emblemáticas provas a nível mundial. E Sintra surge logo na página cinco do compêndio.

"A prova tem um traçado único, serpenteia a Serra de Sintra, passa por monumentos e termina no ponto mais ocidental da Europa. Some-se-lhe o misticismo da serra e o clima que beneficia Sintra, Património Mundial da Unesco" e resulta uma corrida invejável, com essa boa coisa da distância, um pouco mais do que os 10 km para iniciados, um pouco menos do que os 21 de uma meia maratona.

A Corrida do Fim da Europa vai já na sua 27º edição, apesar de ter mais um ano de vida. E aí reside uma das curiosidades da sua longa história: numa ano em que, por qualquer motivo, a prova não foi organizada oficialmente, um grupo de apaixonados por Sintra organizou-se e promoveu-a oficiosamente, o que diz muito sobre a beleza do evento, recorda Nuno Pereira.

O desafio arranca às dez da manhã deste domingo, com 2750 atletas em duas partidas, numa rua estreita do património da Humanidade. Pela frente, os corredores terão 4 km de subida muito íngreme, uma acalmia e, entre os quilómetros 10 e 11, a "morte": uma parede que derreia muitos. O resto é o prazer indizível de descer até ao Atlântico. Para trás, terão subido e descido e descido e subido de um mínimo de 132 metros de altitude a um máximo de 451 metros.

Este ano com uma aplicação para telemóveis renovada, útil para qualquer um dos inscritos ou para quem quiser apenas acompanhar a evolução de amigos. E é gratuita. A app Corrida do Fim da Europa, disponível para dispositivos IOS e Android, compila todas as informações sobre a prova e a cidade de Sintra, além de permitir partilhar fotografias, analisar tempos e receber notificações.