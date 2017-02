A verdadeira bomba de Jenson Button

Arnaldo Martins Hoje às 18:47 Facebook

A cumprir um ano sabático, muito embora com contrato com a McLaren até 2018, o piloto de Fórmula 1 Jenson Button tem tempo de sobra para desfrutar os prazeres da vida.

O campeão do Mundo em 2009, pela Brawn, tem aproveitado para viajar na companhia da namorada, Brittny, que tem causado furor nas redes sociais.

Esta semana, a jovem americana posou nua e incendiou a Internet, através da aplicação Snapchat. Ora, curvas é com Button e o britânico está mais que habilitado para conduzir todo o tipo de máquinas. Recentemente, até dirigiu um Airbus A 380, o maior avião de passageiros do mundo. O convite foi feito pela British Airways e o teste correu às mil maravilhas. Sim, foi tudo a brincar num simulador, e, apesar dos solavancos, Button mostrou que conduzir está-lhe no sangue.

Por estes dias, o piloto tem passeado por Miami e Los Angeles, onde tem feito calor. Ou a bela da Brittny não teria tanta aversão à roupa, como facilmente se comprova numa viagem ao seu Instagram. O casal está junto desde o ano passado, depois do fim do casamento do piloto com a japonesa Jessica Michibata. Brittny não é propriamente uma desconhecida no desporto, pois já desempenhou o papel de "Ring Girl", as meninas que levantam as placas para anunciar os "rounds" no boxe. Nascida na Califórnia, começou cedo a carreira, depois da mãe, que era cabeleireira, ter enviado fotos da filha para um concurso de beleza. Abençoada progenitora.

O ponto alto da carreira deu-se no início de 2015, quando foi eleita a Miss Janeiro da Playboy. "Senti-me confiante e diverti-me. Nunca nos devemos arrepender de nada, nem deixar que nos julguem", disse Brittny, que adora música e cantores como Led Zeppelin e Janis Joplin: "Ter começado um ano com uma distinção da Playboy foi uma grande honra. É como carregar num botão e iniciar um novo ciclo. Adoro novos capítulos e desejo a todos um bom ano com 365 dias de sexo fantástico". Muito obrigado, cara Brittny, igualmente.