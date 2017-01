A vida junto à praia... com 15 graus negativos

Vasco Samouco Hoje às 09:53 Facebook

João Nunes joga na Polónia, ao serviço do Lechia Gdansk, e tem o apoio da mãe.

Reza a história que foi em Gdansk onde se ouviram os primeiros tiros daquilo que viria a ser a Segunda Guerra Mundial. Hoje, por lá, são audíveis os primeiros passos da carreira internacional de João Nunes. País diferente, cidade nova, clima de bater o dente, idioma praticamente impercetível... Tudo enfrentado com o mimo da Dona Ângela. A mãe facilitou-lhe a adaptação, mas ainda há obstáculos para ultrapassar. "Na semana passada, apanhei 15 graus negativos... Nunca mais me queixo do frio em Portugal", atira o defesa português, entre risos.

Portanto, neve é o que não falta para aqueles lados. Mas o que poderia ser um clique desmobilizador, mais não é do que um fator agregador. "Mesmo com o frio e a neve, os polacos não ficam em casa. Jantam fora, levam as crianças a brincar para os parques e para a praia... Têm um estilo de vida bastante ativo", refere João Nunes.

Cerca de meio ano depois de ter-se mudado para lá, o ex-jogador do Benfica está de queixo caído com Gdansk. "É limpa, organizada, tem espaços verdes, tem praia... É uma cidade excelente, que concilia a parte metropolitana com a parte balnear", explica o futebolista, de 21 anos, destacando a "Westerplatte, onde ocorreu a primeira batalha da Segunda Guerra Mundial, o Stutthoff, que foi um campo de concentração, e a zona velha da cidade, cheia de catedrais e museus, como locais de visita obrigatória". E tudo isto, onde "as coisas são bastante mais baratas o que proporciona uma maior qualidade de vida".

Passe Curto

Nome João Aniceto Grandela Nunes

Clube Lechia Gdansk

Idade 21 anos (19/11/1995)

Posição Defesa