Águias e leões passeiam superioridade na Taça

Principais candidatos à conquista da Taça de Portugal, Benfica e Sporting passearam superioridade frente a adversários do segundo escalão.

As águias cilindraram o Boavista com duas mãos cheias de golos (10-0), num encontro que que Fábio Cecílio assinou cinco tentos e Elisandro três. Os leões iniciaram a defesa do troféu com um tranquilo triunfo (8-2) diante do Fabril, com Leo a destacar-se pelos três golos marcados.

O Estoril, do Distrital da A. F. Lisboa, encarnou o papel de tomba-gigantes e eliminou (6-4) Os Vinhais, do primeiro escalão. O Leões de Porto Salvo também caiu frente a um adversário do escalão inferior, a AM Portela, da 2.ª Divisão, no prolongamento (4-3). Num dos jogos mais emocionantes da ronda, o Pinheirense venceu o Rio Ave, por 7-6, com o golo da vitória gondomarense a ser assinado por Preto.

O encontro entre o Tires e o AMSAC não chegou ao fim. Com 11,31 minutos por jogar, e os locais a vencer por 2-0, um jogador da equipa visitante atirou com a bola à cara do árbitro e este deu o jogo por concluído. Caberá, agora, à Federação Portuguesa de Futebol decidir o que fazer.

Resultados (4.ª eliminatória): Boavista-Benfica, 0-10; Fabril-Sporting, 2-8; Rio Ave-Pinheirense, 6-7; Fundão-Quinta dos Lombos, 3-2; Lamas Futsal-Belenenses, 0-3; Valpaços-Burinhosa, 1-3; AM Portela-Leões de Porto Salvo, 2-2 (4-3, ap); ABC Nelas-São João, 2-4; Marítimo-Portimonense, 4-5; AM Granja-Farense, 3-2; Estoril-Os Vinhais, 6-4; Arsenal Parada-Modicus, 3-7; Viseu 2001-Nogueiró e Tenões, 2-2 (6-2, ap); Ossela-Vila Verde, 4-4 (4-5, ap); Tires Futsal-AMSAC (2-0, interrompido aos 29 minutos); Futsal Azeméis-Braga (adiado).