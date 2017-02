Aniversário com direito a prenda antecipada

Norberto Vasconcelos Sousa Ontem às 23:19 Facebook

Prestes a celebrar 40 anos - o que acontecerá na sexta-feira -, o Caíde de Rei recebeu, antecipadamente, a tão desejada prenda. O clube tem a promessa da Câmara Municipal de Lousada que as obras de remodelação do Estádio Quinta dos Ingleses vão arrancar antes do final época e que já deverá iniciar a próxima no palco de todos os sonhos. Um relvado sintético, novos balneários e outras valências essenciais constam no programa que permitirá à coletividade desenvolver-se e pensar em objetivos mais ambiciosos.

Nascido e criado em Caíde de Rei, José Maciel já fez de tudo um pouco no clube. De adepto passou a jogador, fez de roupeiro, foi treinador e vice-presidente. Nesta temporada, assumiu o cargo que lhe faltava, a liderança do clube. "Sou um apaixonado pelo Caíde de Rei e tinha em mente um dia ser presidente. Está a ser um desafio aliciante", considera o dirigente, de 54 anos, que enaltece a vitalidade da coletividade.

"O Caíde de Rei continua a despertar e alimentar a paixão das gentes da terra. Não temos capacidade financeira para competirmos num nível superior, pois para isso é necessário ter as condições que ainda estão a ser criadas", explica José Maciel, numa clara alusão às obras de remodelação do estádio. "Só falta definir o timing de início. Depois, quando tudo estiver pronto, teremos condições para sermos um clube sustentável. Até lá, dependemos muito da ajuda de um mecenas. A existência do clube deve-se muito a ele", conta o dirigente.

Oitavo classificado da 1.ª Divisão, Série 2, o Caíde de Rei encontra-se num lugar tranquilo, o que satisfaz as exigências do presidente. "De acordo com as nossas possibilidades, pois não podemos dar um passo maior que a perna, só pensamos na permanência. Está a correr tudo dentro do previsto", anota José Maciel, assegurando que o clube está com vitalidade, nesta entrada na "casa 40". "O plantel é jovem, com uma média de 23 anos de idade, as pessoas gostam muito do clube e vamos voltar a ter formação. As contas estão em dia e, com a remodelação do estádio, ficaremos com uma casa nova. Não podemos pedir muito mais", conclui, sorridente, José Maciel.



Treinador no balneário do plantel

Após nove épocas a defender o Caíde de Rei em campo, Totta não resistiu às lesões e colocou um ponto final na carreira de jogador. Assumiu o comando técnico e, como os resultados demonstram, tem dado conta do recado. "Só aceitei o desafio por ser no Caíde de Rei, um clube que sempre me acarinhou e onde todos são amigos. A permanência é o objetivo e acredito que poderemos ficar nos cinco primeiros lugares", diz, confiante, o treinador, de 34 anos, que tem a particularidade de continuar a equipar-se no balneário dos jogadores. "Veem-me como mais um colega e isso tem funcionado bem. O importante é que todos vestimos a camisola com orgulho e somos unidos", salienta Totta.