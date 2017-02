Até o melhor lateral teve de fugir de Schmeichel

Ana Tulha Hoje às 19:19 Facebook

Quim Berto, vimaranense de gema, com o troféu de melhor lateral da época 1996/97, que apresenta como o símbolo de toda uma carreira.

Nem F. C. Porto, nem Benfica, nem Sporting. Em 1996/97, o melhor lateral da Liga foi nada menos do que um baixinho do V. Guimarães: Joaquim Alberto, no B. I., Quim Berto para o futebol. "Ser o lateral mais valioso num clube como o Vitória, que luta por objetivos diferentes dos outros, é especial. Foi uma época em cheio da minha parte, que também me valeu a minha ida para o Sporting", explica o antigo jogador, enquanto exibe o troféu recebido.

Ora, por muito que ainda hoje olhe para o Vitória como o "clube do coração", foi de leão ao peito que viveu dois momentos marcantes: um título nacional e uma Supertaça, ambos na temporada de 2000/01. "Na altura, o Sporting não ganhava um campeonato há 18 anos. Foi um feito histórico. No jogo em que se resolveu o campeonato, em Vidal Pinheiro, o estádio foi pequeno para tanta gente", lembra.

E se depois disso até teve passagens por Benfica (meia época), Varzim, Estrela da Amadora e Vizela, foi também no Sporting que o atual treinador de futebol viveu outro momento inesquecível... de tão caricato. "Num treino, estava eu a bater livres de um lado, o André Cruz do outro. Bato o primeiro e entra. Bate o André e entra. O Schmeichel, na baliza, já se espumava. Volto a bater e marco, com a bola a entrar do lado dele. Às tantas só vejo aquele brutamontes a vir na minha direção. Não tive mais nada: dei uma volta à pista e só parei no balneário", recorda, entre risos.

Passe curto

Nome: Joaquim Alberto Ferreira Machado

Naturalidade: Guimarães

Idade: 09/10/1971 (45 anos)

Clubes que representou: Vitória de Guimarães, Benfica C. Branco, Sporting, Benfica, Varzim, Estrela da Amadora, Vizela

Principal título: um campeonato nacional e uma Supertaça