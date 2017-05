Azores Trail Run esgotou voos e hotéis

Hoje às 14:41, atualizado às 14:47 Facebook

O Azores Trail Run, prova de corrida em trilhos a disputar a 26 e 27 de maio, no Pico e no Faial, conta com 700 inscritos e esgotou hotelaria e voos.

"Enchemos a hotelaria toda. O mesmo se passa com os voos, se há 15 dias se tentasse marcar uma viagem custava 700 euros, neste momento não custa nada porque não há", disse à Lusa o diretor da prova.

Mário Leal defende mesmo a "marcação de voos extras" na programação anual da SATA, companhia aérea que assegura as ligações entre as ilhas dos Açores, porque "há pessoas a tentar chegar à ilha [do Faial] por todas as vias", como é "o caso de uma brasileira que vem de avião até São Jorge e depois de barco até ao Faial", para assegurar presença na prova.

Além disso, o evento exige uma "logística enorme", envolvendo cerca de 200 pessoas na organização e muitas "toneladas" de produtos para abastecimentos dos participantes. "Não há nada do género ou parecido" nos Açores. "Só num dia precisamos de duas mil bananas. Não há bananas no Faial para abastecer a prova. No ano passado tiveram de ser compradas na ilha Terceira e os vendedores começam a guardar bananas para o evento com muita antecedência".

Além de bananas, "produto de eleição dos atletas", os 14 pontos de abastecimento existentes para todas as provas implicam "muitas toneladas de água, laranjas, marmelada, queijos, amendoins, favas, tomate e sal".

A quarta edição da prova, que inclui corridas e caminhadas, vai levar aos Açores cerca de 500 pessoas "de fora da Região". Entre elas uma centena de estrangeiros "de 23 nacionalidades diferentes". Alemanha, Espanha, França, Reino Unido e Luxemburgo são os países mais representados. "O maior número de participantes continua a vir do continente, mas há um fenómeno interessante de participação de portugueses que não vivem em Portugal".

A edição de 2017 do Azores Trail Run ficará marcada pela realização do primeiro Trail Ultra XL dos Açores, intitulada "A grande rota dos baleeiros", com uma extensão de 126 quilómetros, numa "homenagem ao património cultural baleeiro da ilha do Faial".

O "Trilho dos 10 Vulcões", de 22 quilómetros, continua a ser a prova mais procurada, havendo um limite de 250 participantes. Estão ainda marcadas para sábado provas de 25, 48 e 70 quilómetros no Faial, depois do quilómetro vertical, no Pico, na véspera.