Belenenses apura-se para as meias-finais da Taça da Liga em futsal

O Belenenses venceu o Futsal Azeméis, por 7-2, e carimbou a presença nas meias-finais da Taça da Liga. Azuis do Restelo aguardam pelo vencedor do Fundão-Benfica para conhecer o adversário do jogo de acesso à final.

Imperou a lei do mais forte no primeiro jogo da Taça da Liga, que iniciou esta manhã e termina domingo, no Pavilhão Multiusos de Gondomar. O Belenenses cumpriu o favoritismo frente ao Futsal Azeméis e tornou-se a primeira equipa a garantir a presença nas meias-finais.

O triunfo da formação do Restelo começou a ser construído à passagem dos sete minutos. João Marques fez a jogada e serviu David para este inaugurar o marcador. Dez minutos depois, Jota concluiu com êxito uma saída de pressão do Belenenses e assinou o 2-0 com que o jogo chegou ao intervalo.

Sem Israel (castigado) e Nandinho (lesionado), o Futsal Azeméis tinha a tarefa muito complicada. E mais ficou no segundo minuto da etapa complementar, quando Tunha fez o 3-0. Com uma confortável vantagem no marcador, o Belenenses controlou o jogo com tranquilidade, frente a um adversário que teve o mérito de nunca ter desistido de lutar.

A 10 minutos do final, Bruninho assinou o 4-0, quando o Futsal Azeméis já tinha atingido a quinta falta. Após o golo sofrido, Ricardo Canavarro lançou Luís Miguel como guarda-redes avançado. Um risco que surtiu efeitos imediatos, com Ruca a reduzir o marcador. Dois minutos depois, e com oito para jogar, Mica fez o segundo golo dos aveirenses, levando Carlos Teixeira a parar o jogo para retificar a forma de defender dos azuis.

Apesar de ter acumulado a quinta falta logo de seguida, a paragem foi benéfica para o Belenenses, que marcou dois golos seguidos, ambos por Jota. A três minutos do fim foi a vez de Cláudio brilhar ao dar a cara à bola no livre direto marcador por Porfírio. Mais eficaz esteve Jander que, da marca dos 10 metros, estabeleceu o 7-2 final

Belenenses, 7

Futsal Azeméis, 2

Local: Pavilhão Multiusos de Gondomar

Árbitros: José Gomes e Pedro Costa.

Belenenses: Cláudio; André Nabais, Jota (3), Dura e Jander (1) - cinco inicial - Julião, David (1), João Marques, Bruninho (1), Fábio Armando, Tunha (1) e Liléu.

Treinador: Carlos Teixeira.

Futsal Azeméis: Cristiano; Ruca (1), Luís Miguel, Emerson e Hélder Ferreira - cinco inicial - Gerson Pinho, Spock, Porfírio, Bruno Lourenço, Mica (1) e André Gomes. Treinador: Ricardo Canavarro.

Ao intervalo: 2-0.