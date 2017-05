Benfica marca encontro com o Sporting

Hoje às 21:45 Facebook

Ao vencer o São João por 5-0, o Benfica garantiu a presença nas meias-finais da Taça de Portugal de futsal. Águias defrontam o Sporting, sábado (15.30 horas), no jogo de acesso à final.

Um remate de meia distância de Fernando Wilhelm, com a bola a sofrer um desvio em Elisandro, abriu caminho ao triunfo do Benfica, aos dois minutos. Segundos depois, Elisandro ampliou a vantagem encarnada e quebrou com a resistência do São João, que avançou com o 5x4 mas raramente conseguiu colocar Bebé à prova.

Depois de Elisandro ter desperdiçado um golo praticamente feito, Fernando Wilhelm bisou e fez o 3-0 com que o jogo chegou ao intervalo. Na segunda parte, o Benfica controlou o jogo e ampliou para a mão-cheia de golo com remates certeiros de Franklin e Rafael Henmi.