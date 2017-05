Carla Cristina e o amor de uma vida

Ana Tulha Ontem às 22:50 Facebook

"Foram os 15 anos mais maravilhosos da minha vida." A frase, da ex-futebolista Carla Cristina, ajuda a perceber a escolha do objeto de uma vida - a camisola do 1.º Dezembro, clube que representou durante década e meia, com um saldo de dez títulos nacionais (consecutivos) e quatro Taças de Portugal.

Mas não há amor como o primeiro. "Era algo que ambicionávamos há muito tempo. Naquela altura, os títulos do futebol feminino ficavam sempre no norte do país e nós concentrávamos um grande potencial, mas nunca conseguíamos atingir o objetivo. No ano em que fomos campeãs pela primeira vez, fomos a casa do Gatões roubar-lhes o título", recorda, a propósito do campeonato conquistado em 1999/00.

Marcante foi também a carreira feita na seleção, num total de 82 internacionalizações. Por isso, apesar de já estar há uns anos afastada do futebol (é administrativa numa empresa ligada à informática), a antiga guarda-redes ainda recorda a estreia como se tivesse sido hoje. "Foi num jogo do Mundialito de 1996, contra os Estados Unidos. Fui convocada pela primeira vez e fui logo titular", atira, orgulhosa.

No álbum das memórias, guarda ainda a passagem pelo Sporting, o "clube do coração", mas também uma história caricata. "Uma vez, num jogo da seleção, em Inglaterra, fui à pressa buscar a bola à linha final, não reparei que havia um declive, escorreguei e fiz uma rutura de ligamentos", lembra.

Passe curto

Nome: Carla Cristina Trindade Aço Correia Naturalidade: Lisboa

Idade: 25/05/1974 (42 anos)

Clubes que representou: Grupo Desportivo Operário Terras da

Costa, Sporting, Futebol Benfica, 1.º Dezembro

Principais títulos: dez campeonatos nacionais, cinco Taças de Portugal