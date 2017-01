Cédric: "Adoro Portugal mas não penso em voltar"

Norberto A. Lopes Hoje às 18:10, atualizado às 19:05 Facebook

Está feliz no Southampton, sonha com a conquista da Taça da Liga e é em Inglaterra que quer cumprir muitos dos sonhos da carreira. Aos 25 anos, Cédric não ambiciona regressar tão cedo, embora reconheça que voltaria a vestir a camisola do Sporting. Em entrevista ao JN, explica como os árbitros em Inglaterra são mais protegidos e reconhece ter a exigência natural de quem teve educação alemã.

Está na segunda época em Inglaterra e no Southampton. Quais são os bons exemplos que o futebol português devia copiar da Liga inglesa?

Este campeonato valoriza muito os jogadores ingleses, dá-lhes mais oportunidades e respeita muito os jogadores da casa, o que nem sempre acontece em Portugal com tanta regularidade, apesar de ser um aspeto que melhorou bastante nos últimos anos. Temos vindo a melhorar muito nesse sentido e o bom exemplo é a qualidade que as nossas seleções têm demonstrado.

Em Portugal fala-se muito sobre as arbitragens. Os árbitros ingleses têm mais qualidade do que os portugueses?

Há muita qualidade em Portugal e em Inglaterra, mas aqui a Liga protege mais os árbitros. Há erros na mesma, fala-se é menos de arbitragem. Os jogos do campeonato inglês são mais duros e os árbitros são mais protegidos, porque em Portugal um pequeno encosto serve para ganhar uma falta e em Inglaterra isso é mais difícil de acontecer. Isso facilita o trabalho dos árbitros. Tem de haver uma mudança de mentalidade, porque os erros vão existir sempre no futebol. Em Portugal também há muitas análises sobre arbitragens e isso não protege os árbitros.

Joga no Southampton, que não é uma equipa do topo do futebol inglês. Não tem saudades de lutar pelo título de campeão?

Gosto de lutar por títulos. O Southampton tem objetivos bem definidos e vai disputar a final da Taça da Liga, que também é um título muito bom.

Mas não deseja jogar num clube que possa lutar por objetivos mais ambiciosos?

Todos os jogadores ambicionam sempre mais e eu quero sempre mais. Mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer com naturalidade.

O que ainda lhe falta conquistar na carreira?

Muitos títulos. Olho para o currículo de muitos jogadores e vejo campeonatos, Champions e eu tenho o sonho de lutar por isso tudo. O ser humano deve ambicionar sempre mais, mas eu estou feliz no Southampton, que me deu um grande voto de confiança ao renovar-me o contrato.

Formou-se no Sporting. Era capaz de jogar no F. C. Porto ou no Benfica?

O Sporting foi o clube que me formou, sempre me apoiou e me fez crescer como jogador e como pessoa. Não sei se um dia voltarei a Portugal, mas se voltasse, e se o Sporting estivesse com as portas abertas, não teria outra escolha. Neste momento, não penso em regressar a Portugal.

E porquê?

Adoro Portugal, é o meu país, mas não penso voltar porque estou num dos melhores campeonatos do Mundo, se não o melhor. A nível profissional, sinto-me bem e a evoluir como jogador. Tive de me adaptar a Inglaterra, um país onde há menos sol, a comida é diferente. Sinto a falta de Portugal, adoro o meu país. Mas a nível profissional sinto-me feliz aqui, sinto-me a crescer e com desafios pela frente. Esses desafios, neste momento, passam pelo estrangeiro. Tenho de agradecer a Portugal e ao Sporting pelas oportunidades que me deu.

Sente-se então mais realizado por jogar no campeonato inglês?

Sem dúvida. É um campeonato muito competitivo e com muitas diferenças em relação a Portugal. Todas os clubes têm excelentes condições de trabalho e ótimos jogadores, porque qualquer um pode ter internacionais. Aqui, cada jogo é uma incógnita, porque as equipas têm muita qualidade e não há tempo para relaxar. É um campeonato sem paragens e com muitos jogos. Isso torna as coisas mais interessantes.

É uma surpresa para si o Sporting estar tão longe da liderança do campeonato?

No futebol existem muitos momentos difíceis, porque é impossível estar sempre num bom nível. Os jogadores e o clube vão dar a volta por cima, desejo-lhes a melhor das sortes. Devem continuar a acreditar naquilo que fazem e na base que está construída.

O que representa para si disputar a final da Taça da Liga inglesa?

É bom estar numa final, porque um dos objetivos da época passa por disputar um título. Estar numa final é um objetivo de qualquer atleta de alta competição e chegar lá é um motivo de orgulho. As finais não se jogam, ganham-se e poder conquistar algo em Inglaterra é um dos meus objetivos. Temos possibilidades de vencer e nenhum jogador pode pensar em empatar em Wembley. A final é para ganhar.

É mesmo possível ganhar o troféu ao Manchester United de José Mourinho?

Mourinho é um dos melhores treinadores do Mundo. Desejo-lhe sorte no campeonato, mas quando o Manchester United defrontar o Southampton espero que seja a minha equipa a vencer. Podemos ser amigos, mas dentro do campo temos de dar tudo pela nossa equipa. O bom do futebol são as amizades, mas tem de haver aquele respeito e dentro do campo vamos fazer tudo para vencer.

Nasceu na Alemanha, cresceu em Portugal e estudou no colégio alemão.

Sente que a sua personalidade é influenciada pela mentalidade alemã, conhecida por ser de grande exigência?

Estudei num colégio alemão, é verdade, mas tenho mentalidade portuguesa. Os meus pais são portugueses, as minhas bases são portuguesas, mas tenha essa mistura do alemão na minha educação que me trouxe essa exigência intuitiva. Considero positiva a paixão e a emoção dos portugueses com a exigência do colégio alemão.

O Eder já disse que você é muito vaidoso. Que cuidados tem com a sua imagem?

Tenho alguns e é algo que já vem da própria pessoa. Gosto de andar bem arranjado, bem vestido, bem penteado. É como eu costumo dizer, um jogador de topo não pode baixar o nível, depois de um jogo bom não pode fazer um jogo mau [risos]. A nível de estilo procuro estar sempre bem. Mas o Adrien também é muito vaidoso.

Está a realizar uma temporada dentro das suas expectativas?

Sim, estou a ter uma época mais consistente, apesar de ter sofrido uma pequena lesão no início do ano. O meu nível futebolístico está mais equilibrado, agora sinto-me mais adaptado e o clube mostrou-me essa confiança quando me renovou o contrato. Estou muito feliz, tenho jogado com regularidade e dentro do nível desejado.