Clarice Alves, o equilíbrio de Marcelo

O melhor lateral esquerdo da atualidade definiu bem cedo o que queria como futebolista e quem queria ao seu lado. O craque Marcelo, há 11 anos no Real Madrid, iniciou a carreira nos escalões de base do Fluminense, onde conheceu Caio, que se tornou no melhor amigo e, mais tarde, no seu cunhado.

Aos 16 anos, Marcelo começou a namorar com Clarice, a irmã de Caio, e o assunto ficou sério, ao ponto de a jovem brasileira adiar a carreira de atriz para acompanhar Marcelo na aventura para Madrid.

"O Marcelo não queria ir sozinho e tinha o sonho de jogar no Real Madrid. Éramos muito novos, mas nem pensámos duas vezes. O início foi difícil, mas os outros brasileiros do plantel receberam-nos muito bem. No primeiro ano, celebrámos a passagem de ano na casa do Roberto Carlos", lembra a bela da Clarice, que não se arrepende de ter congelado por algum tempo uma outra paixão.

"Desde criança que quis ser atriz. O Marcelo sabia disso e sempre me deu força. Na época de irmos para Madrid, estava na faculdade, mas, no fundo, já éramos uma família e não podia deixar o Marcelo sozinho".

Quem olha para Marcelo vê um jogador solto, alegre, feliz e equilibrado. Ou a maturidade plena no Santiago Bernabéu, onde Clarice e os filhos Enzo e Liam são presença assídua: "Eles estão sempre a jogar dentro de casa. Quebram coisas, a gente briga, mas é bom assim".

Em 2008, o casal deu o nó, no Rio de Janeiro, no Brasil. Marcelo prosseguiu depois o sonho no Real Madrid, onde fez amizade com Cristiano Ronaldo, e Clarice aproveitou para estudar. Recentemente, retomou a carreira e participou nos filmes "Atrás da porta" e "Entre amores", onde efetuou algumas cenas mais ousadas.

O internacional canarinho aceita as regras do jogo. "Ele tem aquele ciúme normal, mas já me conheceu a fazer teatro. Sabe que é o meu sonho e aceita", explica a atriz, que também admite ter algum ciúme: "Temos de tomar conta do que é nosso". Bem dito, Clarice.