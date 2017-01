Craques a custo zero graças a Jean-Marc Bosman

Vasco Samouco Ontem às 20:22 Facebook

Os clubes podem adiantar negociações e finalizar transferências com jogadores que estão a seis meses de terminar contrato.

São bons de bola, mediáticos, ainda com suminho para dar e já figuram na prateleira a preços bem em conta. Graças a um senhor de nome Jean-Marc Bosman, empreiteiro de uma lei nascida nos finais de 1995, os clubes podem começar a reforçar-se, a partir de amanhã, com jogadores que estão a seis meses de terminarem os contratos. E é nessa situação convidativa ao negócio que está uma constelação bem simpática do universo futebolístico. De trás para a frente, como, defendem muitos, deve ser alicerçada uma equipa, há nomes para todos os gostos e opções a rodos.

Wayne Hennessey, guarda-redes titular na heroica prestação do País de Gales no último Campeonato da Europa, está de saída do Crystal Palace e surge como opção para a baliza. Mais vasto é o leque de opções para constituir um setor defensivo: Zabaleta, Clichy e Sagna são os laterais que estão livres para decidir-se por um futuro longe do Manchester City, enquanto Branislav Ivanovic, de 32 anos, e Stephan Lichtsteiner, da mesma idade, estão na porta de saída do Chelsea e da Juventus, respetivamente. Já o germânico Mertesacker, jogador do Arsenal, e Pepe, com futuro incerto no Real Madrid, apontam-se como opções para o eixo de uma qualquer defesa, embora o internacional português já tenha a cabeça à roda com os milhões chineses.

Quanto a possíveis reforços para o meio-campo, a linha da frente é composta por Daniele De Rossi, mítico jogador da Roma, Santi Cazorla, espanhol do Arsenal, Thiago Motta (PSG), o "citizen" Yaya Touré e o "red devil" Michael Carrick. Todos trintões, tal como Tiago, português do Atlético de Madrid, que também está à vontade para escolher um novo rumo para a carreira.

E que tal um ataque com Robben, Zlatan Ibrahimovic e Mario Balotelli para compor o ramalhete? O trio ainda não renovou e está aí à mão de semear, embora Bayern Munique, Manchester United e Nice não mostrem sinais de abrir facilmente mão dos craques. Mas se estas negociações derem para o torto, os interessados sempre se podem virar para Fernando Torres (Atlético de Madrid), Jesus Navas (Manchester City) ou Ricardo Quaresma (Besiktas). Uff!

Jogadores em fim de contrato

Arjen Robben (Bayern Munique)

Santi Carzola (Arsenal)

Pepe (Real Madrid)

De Rossi (Roma)

Ivanovic (Chelsea)

Fernando Torres (Atl. de Madrid)

Yaya Touré (Man. City)

Axel Witsel (Zenit)

Mertesaker (Arsenal)

Ricardo Quaresma (Besiktas)

Jesús Navas (Man. City)

Michael Carrick (Man. United)

Ibrahimovic (Man. United)

Balotelli (Nice)