Ester Alves terceira no Coastal Challenge

A portuguesa Ester Alves terminou esta sexta-feira a ultramaratona The Coastal Challenge, na Costa Rica, no terceiro lugar, após vencer a sexta etapa.

Ester Alves concluiu os 225 quilómetros da prova de seis etapas em 28:23.27 horas, gastando mais 1:14.45 do que a vencedora, a neozelandesa Anna Frost, que dominou as quatro primeiras tiradas. Em segundo lugar ficou a catalã Anna Comet.

Com o segundo triunfo em etapas, ao gastar menos 8.35 minutos do que a britânica Melanie Langer, a atleta de Vila do Conde, que já tinha vencido a etapa de quinta-feira, relegou a norte-americana Elisabet Barnes Tocci para o quarto lugar.

"Estar lado a lado com estes grandes nomes do trail feminino foi muito motivante", comentou Ester Alves, atleta Salomon Suunto Portugal, venceu a edição de 2016 desta prova, que percorre a costa do Pacífico tropical da Costa Rica. Um desafio percorrido debaixo de 35 graus, em média, que serviram de preparação para o grande objetivo do ano: a Maratona das Areias, em Marrocos.

"Estou muito feliz com o resultado. Este ano consegui desfrutar mais do que no ano passado. Senti-me bem e estou cada vez mais motivada por saber que tenho força e resistência para enfrentar o deserto", disse a atleta.