Falta em espaço o que sobra em ambição

É noite cerrada e o tempo frio convida a estar no sofá, a assistir ao emocionante Sevilha-Real Madrid (3-3), da Taça do Rei. Porém, a paixão pela bola fala sempre mais alto. Seja no professor de educação física, no engenheiro, no arquiteto ou em responsáveis de grandes empresas.

No Foz, os "doutores da bola", como por vezes são rotulados, deixam o estatuto no balneário e colocam o melhor sorriso para jogar futebol. Mas, desengane-se quem pensa que na zona nobre da cidade do Porto são tudo facilidades. "Sentimo-nos abafados e asfixiados. Precisámos de ajuda", alerta Sérgio Valente, dirigente do Foz.

Com a permanência praticamente garantida na 1.ª Divisão, Série 1, em que ocupa o sexto lugar, o Foz reformulou objetivos e promete atacar a subida à Divisão de Honra. Com 80% do plantel sénior proveniente da cantera, os portuenses têm respondido com brilhantismo a um mau início de época e venceram seis dos últimos sete jogos. A cumprir a primeira experiência como treinador principal no futebol sénior, o treinador Álvaro Madureira, de 31 anos, é a voz do otimismo que reina na equipa.

"Fiz a formação no Foz e sempre desejei começar aqui o trajeto como treinador no futebol sénior. É um clube diferente, com uma mística especial e que merece estar num patamar superior", explica Álvaro Madureira, treinador formado em Barcelona e que tem cativado o plantel pelos métodos de treino. "Já conhecia grande parte dos jogadores, mas a recetividade tem sido muito boa. Reunimos um grupo com grande potencial e os ingredientes necessários para fazer um bom trabalho. Somos ambiciosos e vamos lutar até ao final pelos primeiros lugares", promete o técnico.

Apesar da evolução da equipa, Álvaro Madureira não deixa de lamentar o facto de o Foz jogar sempre fora. "É limitador e condiciona não jogarmos no nosso campo. É mais uma adversidade que teremos de saber ultrapassar", faz notar o treinador, desejoso que o "Foz seja uma rampa de lançamento" para se tornar profissional de futebol.



Campo sem medidas obrigatórias

O maior entrave ao desenvolvimento do Foz situa-se na própria casa. O Campo da Ervilha não dispõe das medidas obrigatórias para receber os jogos da equipa sénior - tem 96x52 e metros e deveria ter 100X94 - e está a provocar uma enorme dor de cabeça nos responsáveis do clube, face aos prejuízos desportivos e financeiros causados. "Além dos 170 euros de prejuízo fixo por cada vez que jogámos em casa emprestada, temos perdido sócios, receitas de bilheteira e patrocinadores. É insustentável. Sentimo-nos abafados e asfixiados. Temos tido o "feed-back" que a Câmara Municipal do Porto está a unir esforços para resolver o problema do clube e esperamos que haja uma resolução para o nosso caso. Precisamos de ajuda", reitera Sérgio Valente, ainda assim "confiante" na subida. "A equipa é fabulosa a todos os níveis e se subirmos será a cereja no topo do bolo".