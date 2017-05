Fomos passear com as novas Asics Noosa FF

Ivete Carneiro Hoje às 19:47, atualizado às 19:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Leves, respiráveis, rápidas, confortáveis e bonitas. E um pouco rígidas nas primeiras abordagens. As novas Asics Noosa FF reconciliaram-nos com a marca, depois de anos de experiências mal sucedidas com sapatilhas dos modelos exclusivamente dedicados às corridas.

Mas o que são, afinal, as Noosa FF? São sapatos pensados para o triatlo e para a necessária abordagem: a rapidez no ato de calçar, a leveza, a respirabilidade para contrariar a humidade.

Não fazemos triatlo e deixamos desde já expressa essa declaração de interesses, pelo que só testámos as Noosa FF em condições de quase perfeição - até porque, para mal dos nossos pecados, não tem chovido que se veja... Mas percebe-se que a rigidez da forma no calcanhar é feita para acelerar o calçar e descalçar.

FF é a sigla da mais recente tecnologia de entressola desenhada pela Asics, a FlyteFoam, que se anuncia como a mais leve de sempre, para as sapatilhas serem, também, das mais rápidas. A leveza confirma-se: 255 gramas para os homens e 205 para as senhoras. Comparadas com umas Cumulus, são plumas, ao nível das mais antigas DS Trainer (modelo que também tem agora a sua versão FF), o que já fazia falta na gama de corrida de estrada da marca.

Além disso, é uma sapatilha neutra, mas com tal conforto que permite o aconchego a corredores com a planta do pé mais arqueada. Refira-se ainda a boa aderência em vários tipos de piso (corremos em pedra, alcatrão, gravilha, terra batida e relva).

Outra característica que nos fez inicialmente torcer o nariz foi o "drop" - a diferença de altura entre o calcanhar e os dedos: é de 10 milímetros, o que pode ser considerado significativo para quem se habituou a sapatilhas com desníveis mínimos, mais próximas da sensação de correr descalço, ou para quem não ataca com o calcanhar.

Mas não, não incomoda: o amortecimento permite diminuir o efeito da diferença de altura, além de propulsar a passada e impor uma postura para diante.

Quanto à forma, é suficiente larga para não deixar a sensação de aperto e mantém-se confortável em corridas mais prolongadas.

As Noosa FF são publicitadas como preparadas para se correr sem meias, importante para os triatletas. Tentámos, mas aqui não podemos dar a mão à palmatória: há uma pequena costura que trilha o peito do pé, na zona da pala. Assim como não o podemos fazer quanto à flexibilidade: são rígidas e demoram a adaptar-se, além de ter aquele pequeno defeito de tornar a passada algo sonora.

Resta dizer que custam 150 euros.