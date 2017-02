Fundão elimina Benfica da Taça da Liga

JN Ontem às 22:43 Facebook

Surpresa nos quartos de final da Taça da Liga. O Fundão agigantou-se e venceu o Benfica, por 4-1, colocando as águias fora da competição.

Naquele que foi o melhor e mais emocionante jogo dos quartos de final, o Fundão demonstrou, desde o apito inicial, que tinha armas para contrariar o favoritismo do Benfica. Teka foi o primeiro a ameaçar o golo, mas esbarrou em Cristian. Na resposta, Elisandro teve tudo para marcar, mas Iago Sánchez foi um gigante na hora de defender a baliza.

Aos nove minutos, Waltinho assinou uma obra de arte com um pontapé acrobático, que só parou no fundo da baliza de Cristian. A festa do Fundão durou poucos instantes. Ré deu o melhor seguimento a um remate ao segundo poste de Gonçalo Alves e empatou. O jogo desenrolava-se a um ritmo alto e com uma entrega notável das equipas, a disputarem os lances nos limites. Cristian voltou a brilhar no cara a cara com Danny, mas, depois, não impediu que este fizesse o gosto ao pé, ao concluir com êxito uma brilhante jogada do inspirado Waltinho.

O Benfica regressou do intervalo disposto a inverter o rumo dos acontecimentos e esteve perto do empate, mas Iago Sánchez negou o golo a Chaguinha. Na resposta, Teka ameaçou o 3-1, mas rematou ao lado. Depois, Elisandro rematou com estrondo à trave da baliza dos beirões. Aos 31 minutos, foi a vez de Chaguinha ver o poste negar-lhe o golo.

O jogo desenrolava-se numa toada de parada e resposta, com oportunidades junto das duas balizas. O Benfica acentuava a pressão junto à baliza adversária, mas o Fundão segurava a vantagem. A cinco minutos do fim as duas equipas atingiram a quinta falta. Dois minutos depois, Joel Rocha lançou Bruno Coelho como guarda-redes avançado. Um risco que esbarrou em Iago Sánchez, um gigante na baliza do Fundão. A 51 segundos do fim, Teka não vacilou na marca dos 10 metros e sentenciou o jogo. No desespero da águia, Waltinho, a grande figura do encontro, fez o 4-1 e no último segundo Chaguinha estabeleceu o resultado final.

Fundão, 4

Benfica, 2

Local: Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Árbitros: Tiago Silva (Porto) e António Almeida (Viana do Castelo).

Fundão: Iago Sánchez; Eskerda, Márcio, Teka (1) e Noé Pardo - cinco inicial - Hélder Fernandes, Erick, Nuno Couto, Danny (1), Bruno Serôdio, Waltinho (2) e David Gomes.

Treinador: Bruno Travassos.

Benfica: Cristian; Wilhelm, Chaguinha (1), Bruno Coelho e Rafael Henmi - cinco inicial - André Correia, Gonçalo Alves, Alessandro Patias, Elisandro, Franklin, Mário Freitas, Ré (1), Jefferson e Tiago Fernandes.

Treinador: Joel Rocha.

Ao intervalo: 2-1.