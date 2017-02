Hugo Moreira na Moldávia com intestinos à prova e sem riqueza à vista

Vasco Samouco Hoje às 22:42 Facebook

Hugo Moreira trocou o Salgueiros pelos moldavos do Zimbru, no início da época, e encontrou uma realidade bem diferente.

Numa questão de minutos, Hugo Moreira decidiu-se. Aos 26 anos, era chegada a altura de virar costas ao conforto de casa e fazer as malas. "Tudo aconteceu muito rápido, quase nem tive tempo para pensar direito. E, passados dois dias, já estava na Moldávia", começa por dizer o futebolista português ao JN.

Num país saído do desmembramento da antiga União Soviética, em 1991, e um ano mais novo do que ele, Hugo Moreira bateu de frente com um panorama, até certo ponto, desolador e desmotivador. "É um país muito pobre, em que o ordenado mínimo anda à volta dos 150 euros e com um custo de vida muito baixo. Muitos sítios estão degradados, próprios dessa pobreza e do pouco desenvolvimento", refere. Uma realidade a que nem Chisinau escapa: "É a capital da Moldávia, mas é também uma cidade pouco desenvolvida e degradada. Nem tem comparação com o Porto", acrescenta o ex-jogador do Salgueiros.

Onde as temperaturas podem atingir os 25 graus abaixo de zero - "é a parte mais negativa" -, e fazem do inverno lusitano uma coisa de meninos, a frieza parece ser contagiante, mas suportável. Pelo menos, no que mais interessa. "Os moldavos são mais frios e fechados, mas nada lhes tenho a apontar, toda a gente me tratou superbem", salienta. Pior foi lidar com as particularidades gastronómicas da Moldávia. "Passei um mês com algumas dificuldades intestinais, mas depois lá me habituei e foi tudo muito tranquilo", completa.

A Liga Europa e o megafone

O salto para a Europa oriental traduziu-se também numa reviravolta na carreira de Hugo Moreira. Batido nos escalões inferiores do futebol luso, o defesa foi à Moldávia concretizar sonhos. "Jogar profissionalmente numa 1.ª Liga foi um grande aliciante para mim. E depois de cá estar, já tive oportunidade de atuar na Liga Europa, um sonho para qualquer um", refere, dando conta ainda de outras diferenças: "No complexo desportivo do clube, não falta nada, algo a que não estava habituado no Campeonato de Portugal". E, mesmo que os moldavos não sejam "apaixonados" por futebol, há por lá quem levante a voz em nome da bola: "Pela primeira vez, vi um treinador a dar instruções à equipa com um megafone", atira, entre risos.

Passe Curto

Nome Hugo Filipe Silva Moreira

Clube FC Zimbru Chisinau

Idade 26 anos (30/10/1990)

Posição Defesa