Jurgens corre de costas e a culpa é da ressaca

Markus Jurgens só o soube em 2014, mas a vida dele começou a mudar oito anos antes. Tudo porque uma ressaca daquelas, saída da folia adolescente tão característica das viagens de finalistas, alterou os planos ambiciosos de Achim Aretz para uma maratona que se disputava no dia seguinte à noite bem bebida.

Correu tão devagar que um colega passou a correr de costas, com ares da gozo, para o acompanhar. Mal sabia ele que a moda ia pegar. "Desde aí, nasceu um novo hobby", contou Aretz. Devagarinho, foi aumentando as distâncias. Metros passaram a quilómetros. Minimaratonas tornaram-se curtas de mais e deram lugar a maratonas (42 km). É possível ficar entusiasmado com a façanha de correr de costas? Parece que sim.

Em 2014, uma simples conversa carregada de entusiasmo foi tudo o que Markus Jurgens, alemão de 29 anos, precisou para se enamorar das corridas do avesso. E ele, nascido no seio de uma família de corredores e que já era um competidor batido, mas na mais conservadora das vertentes das corridas, não tardou a começar a assinar recordes.

Três meses depois, participou na primeira meia-maratona da modalidade. E ganhou, impondo-se a outros 119 participantes, também muito dados a correr de costas, arrecadando o título mundial da modalidade, que ainda não faz parte da panóplia das provas oficiais da Federação Mundial de Atletismo.

"A maioria das vezes, oriento-me pela rua e consigo dar-me conta de quando se aproxima uma curva. Depois, também acontece haver alguém que nos faz sinais e ficamos com os outros sentidos mais apurados: por exemplo, consigo adivinhar o trajeto pelos aplausos dos espectadores", respondeu Markus, quando alguém lhe fez a pergunta em que todos ficam a matutar desde que se inteiram de que alguém corre de costas.

Pedras no caminho? "Já aconteceu chocar contra um poste que estava mesmo no meio da estrada. Mas não foi grave", recordou. Entre 2014 e 2017, Jurgens não parou de colecionar vitórias e recordes, e acumulou novo feito no passado mês de abril. Na alemã Hannover, massacrou 42 quilómetros de asfalto em 3.38:27 horas e estabeleceu um novo recorde mundial da modalidade. De costas, também se vai longe.