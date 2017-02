Leão exibe firmeza na defesa do título de futsal

Hoje às 20:11, atualizado às 20:12 Facebook

O Sporting iniciou a defesa do troféu com uma goleada ao Braga (6-1). Comandados de Nuno Dias marcam encontro com o Belenenses, no sábado, nas meias-finais da Taça da Liga.

O Sporting procurou assumir o domínio do jogo desde o início e precisou de apenas três minutos para se adiantar no marcador. Merlim, em jogada individual, tirou Tiago Brito do caminho e rematou para as redes da baliza defendida por Vasco Ribeiro. O Braga não acusou o golo sofrido e partiu em busca da igualdade. André Coelho obrigou Marcão a defesa apertada e, depois, passou das ameaças aos atos concretos e assinou o empate, após assistência de Marinho.

Com o jogo igualado, as duas equipas não correram grandes riscos. Como é hábito, os leões mostraram-se fortes nas bolas paradas e, aos 16 minutos, Diogo cabeceou à trave da baliza minhota, na sequência de um canto. No minuto seguinte, Cavinato deu o melhor seguimento a um pontapé de canto e colocou, novamente, os campeões nacionais em vantagem, resultado que se manteve até ao intervalo.

O Sporting teve uma entrada de leão na segunda parte. Com apenas 35 segundos de jogo e novamente numa bola parada, Diogo deu espetáculo e fez o 3-1. Com o jogo perfeitamente controlado, a equipa comandada por Nuno Dias embalou para uma vitória tranquila. Depois de rematar ao poste, Dieguinho afinou a pontaria e concluiu com eficácia uma jogada de belo recorte técnico, a passe de Diogo.

A perder por três golos, Paulo Tavares lançou André Coelho como guarda-redes avançado a 12 minutos do final. Porém, quem melhor aproveitou o risco dos bracarenses foi Anilton, que assinou o quinto golo dos leões. Na sequência de duas brilhantes defesas de Marcão, e após o Sporting ter acumulado a quinta falta, Diogo ampliou para 6-1, resultado que se manteve até ao final.

Braga, 1

Sporting, 6

Local: Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Árbitros: Vítor Rocha (Porto) e Mário Silva (Viana do Castelo).

Braga: Vasco Ribeiro; Nilson, André Machado, Tiago Brito e Bruno Cintra - cinco inicial - Xot, André Coelho (1), Marafona, Tiago Cruz, Eli Júnior, Vasco Sêco e Marinho.

Treinador: Paulo Tavares.

Sporting: Marcão; João Matos, Diogo (2), Paulinho e Merlim (1) - cinco inicial - André Sousa, Gonçalo Portugal, Varela, Deo, Cavinato (1), Anilton (1) Dieguinho (1).

Treinador: Nuno Dias.

Ao intervalo: 1-2.