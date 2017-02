Modicus elimina Leões de Porto Salvo

Hoje às 17:53 Facebook

Gaienses confirmaram bom momento e, num jogo emotivo, venceram por 5-3. Segue-se Braga ou Sporting na meia-final da Taça da Liga.

Fábio Lima foi o primeiro a assumir protagonismo na partida. Aos quatro minutos, o internacional português concluiu com êxito uma jogada individual e colocou o Modicus na frente do marcador. O Leões de Porto Salvo teve mais posse de bola, mas eram os gaienses que mais perto estavam do golo, que veio a surgir aos nove minutos, através de uma grande penalidade convertida por Norinho.

Com dois golos de desvantagem, o Leões de Porto Salvo arriscou mais no ataque e fez com que o Modicus atingisse a quinta falta, quando ainda faltavam seis minutos por jogar. Porém, até ao intervalo, o melhor que os lisboetas conseguiram foi um remate à trave, por intermédio de Bruno.

A segunda parte iniciou, praticamente, com o golo do Leões de Porto Salvo. Diogo desarma Ricardinho quando os gaienses estavam em superioridade numérica e conduziu um contra-ataque de 3x1. De seguida, tocou a bola em João Silva e este assistiu Pauleta que, junto ao segundo poste, se limitou a encostar a bola para golo.

Num lance semelhante ao que deu o segundo golo do Modicus, o Leões de Porto Salvo empatou, num penálti marcador por Paulo Fonseca. Porém, os comandados de a Kitó Ferreira não tiveram tempo de saborear a igualdade, pois, instantes depois, Tiago Soares voltou a colocar os gaienses na frente do marcador.

O Modicus atingiu a quinta falta a oito minutos do final, mas nem essa limitação travou os gaienses, que viriam a colocar a vantagem em dois golos, por intermédio de Gabri. Com cinco minutos por jogar, Kitó Ferreira lançou Hugo Eduardo como guarda-redes avançado. Contudo, quem melhor aproveitou esta estratégia foi Coelho que, com a baliza deserta, dilatou a vantagem do Modicus para 5-2. Diogo ainda reduziu mas não foi capaz de evitar a festa gaiense.

Modicus, 5

Leões de Porto Salvo, 3

Local: Pavilhão Multiusos de Gondomar

Árbitros: Cristiano Santos e Rúben Santos (Porto).

Modicus: Rui Pedro; Coelho (1), Fábio Lima (1), Gabri (1) e Ricardinho - cinco inicial - Tasaka, Paulinho, Valter, Óscar, Ricardo Ferreira, Pedrinho, Simas (1), Norinho e Tiago Soares (1).

Treinador: Emídio Rodrigues.

Leões de Porto Salvo: Pina; Bruno, Diogo (1), Pauleta (1) e João Silva - cinco inicial - Neutel, Hugo Eduardo, Paulo Fonseca (1), Xavi, Rúben, André e Beto. Treinador: Kitó Ferreira.

Ao intervalo: 2-0.