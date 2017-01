Ruby Mae é o consolo de Dele Alli

Arnaldo Martins Hoje às 18:52, atualizado às 19:20 Facebook

Aos 20 anos, o novo prodígio do futebol inglês já tem muito para contar e a história promete não ficar por aqui. Vamos por partes. É de Dele Alli de quem se fala aqui. Craque do Tottenham, já leva 11 golos na presente edição da Premier League e tubarões como Real Madrid e Barcelona já o têm debaixo de olho.

Em White Hart Lane, estádio do clube londrino, Dele é o menino bonito dos adeptos e de há um ano a esta parte ganhou ainda mais a admiração e a... inveja do público masculino. Motivo? Ruby Mae, a deslumbrante modelo inglesa, de 21 anos, que conquistou o coração do jovem príncipe. Príncipe? Sim, mas já lá vamos.

Ruby Mae saltou para as capas dos jornais no último Euro 2016 - o nosso Euro de tão boa memória -, depois de ter estado na bancada a assistir à derrota (2-1) da Inglaterra contra a sensação Islândia. Os ingleses tombaram nos oitavos de final e Dele foi um dos jogadores que, no fim, ficou de rastos. O consolo estava na bancada, com Ruby a afogar as mágoas do seu mais-que-tudo. O momento de ternura ficou registado para a posteridade. Dele despediu-se do Euro, em França, e foi de férias para Ibiza passear com a jovem namorada. Melhor terapia era difícil...

O casal virou moda e a bela da Ruby tem sido ainda mais requisitada para exibir as suas curvas. Assim, no início deste ano, a modelo protagonizou uma sensual produção fotográfica em biquini para uma empresa de lingerie. O resultado aqueceu a gélida cidade londrina e confirmou que Dele tem bom gosto.

Ah, a história do príncipe. O pai do jogador, que é nigeriano, abandonou o filho aos dois anos e agora, jura a pés juntos, que Dele é um príncipe da tribo Yorubá, que representa quase 20% da população do país. Kenny Alli disse recentemente, em Inglaterra, que se o filho voltasse para a Nigéria seria recebido como um presidente. "Se Dale voltasse agora seria uma loucura. Toda a gente o vê jogar e estou muito orgulhoso dele". Pois...