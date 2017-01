O doutor que chegou às 100 jogos na seleção antes dos outros

Ana Tulha Ontem às 23:46 Facebook

O líder do departamento médico do F. C. Porto, Nélson Puga, tem um palmarés desportivo impressionante.

Oito campeonatos nacionais, três Taças de Portugal, perto de 150 internacionalizações e ainda um curso de Medicina pelo meio - foi vertiginosa a carreira desportiva de Nélson Puga, ex-voleibolista e atual líder do departamento médico do F. C. Porto. O percurso dourado tem tons fortes de azul e branco e começa na época de 1977/78, quando uma coincidência feliz lhe escancarou as portas do sucesso.

"Foi quando fui campeão pela primeira vez. Tinha 17 anos, ainda jogava nos juniores, mas saíram muitos dos jogadores antigos dos seniores e os atletas dos escalões de formação foram promovidos. Acabei por ser, na mesma época, campeão pelos juniores e pelos seniores", diz, a propósito da camisola dessa época.

Mas, com uma carreira internacional farta, a seleção também lhe proporcionou uns quantos momentos para recordar: desde o primeiro jogo pelas quinas, frente à Finlândia, numa Spring Cup, à centésima internacionalização. "Por ter sido o primeiro a chegar aos 100 jogos, fiquei conhecido por toda a gente no voleibol. É um motivo de orgulho, claro", recorda.

A façanha ganha ainda mais relevância se tivermos em conta que Nélson Puga conciliou tudo isto com um curso de Medicina, concluído aos 24 anos. E que jeito isso deu... a todos. "Comecei logo a ser o médico da minha equipa e da seleção. Qualquer problema vinham logo falar comigo. Isso ajudou-me muito e deu-me muita experiência", garante o doutor Puga.

Passe Curto

Nome: Nélson Filipe Romeu Puga Costa

Naturalidade: Vila Nova de

Cerveira

Idade: 57 anos (04/08/1959)

Clubes que representou: CDUP,

F. C. Porto, Leixões, Académica de São Mamede

Principais títulos: oito campeonatos nacionais e três Taças de Portugal