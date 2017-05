Oliveira do Douro apaga 85 velas com sopro de pujança

Norberto Vasconcelos Sousa Hoje às 21:44 Facebook

Emblema gaiense vive um dos momentos mais marcantes da história. Novo estádio é a base de todos os sonhos, que tem meio milhar de atletas em atividade e acalenta a esperança de jogar no Campeonato de Portugal.

Quem entra na nova casa do Oliveira do Douro, facilmente percebe que se trata de um clube organizado e com grande vitalidade. Dotado de um estádio moderno e funcional, o emblema gaiense procura dar passos firmes e sustentados para se afirmar perante a forte concorrência. E nem os resultados menos conseguidos nesta época, em que falhou a presença na fase de subida na Divisão d"Elite, retiram motivação à Direção liderada por João Paulo Correia, que não esconde a ambição de dar um passo em frente a caminho do Campeonato de Portugal.

"Não escondo a responsabilidade por não termos conseguido o objetivo de disputar a fase de subida. Tivemos uma onda anormal de lesões, que nos impediram de lá chegar, e a liderança na fase de permanência demonstra que tínhamos condições para outros desafios", argumenta João Paulo Correia, considerando que "o Oliveira do Douro atravessa o melhor momento da sua história", que está prestes a atingir os 85 anos. "A construção do novo estádio que era um objetivo do clube há 30 anos, a aquisição de um autocarro, a liquidação de 95 mil euros de dívidas herdadas e a duplicação do número de atletas para 500", são os fatores destacados pelo dirigente, que exerce o cargo de deputado na Assembleia da República.

Na quinta época na presidência do Oliveira do Douro e com mais uma de mandato, João Paulo Correia garante que o clube vai manter a mesma filosofia, assente num crescimento sustentado. "A próxima época será de continuidade em todas as áreas. Queremos continuar a melhorar a estrutura e conquistar apoios para que o clube seja autossustentável", explica o dirigente, assegurando que os gaienses voltarão a lutar pela subida ao Nacional. "O Oliveira do Douro pode ambicionar disputar o Campeonato de Portugal, mas não a todo o custo", justifica João Paulo Correia, revelando que "o lançamento do novo site e a campanha de angariação de sócios" são as prendas reservadas pelo clube para os sócios e adeptos.

Época marcada por muitas lesões

Marco Vieira iniciou a época como coordenador técnico da formação e acabou por ser a solução encontrada para substituir Rómulo Silva no comando técnico, à 17.ª jornada. O treinador, de 36 anos, considera que "a equipa tinha potencial para disputar a fase de subida" e aponta as "muitas lesões" como explicação para os resultados menos conseguidos. "Se tivéssemos todo o plantel, como agora temos, os resultados seriam muito melhores. Houve alturas em que tivemos somente sete jogadores para treinar", faz notar o técnico, que estabeleceu o "primeiro lugar como objetivo" na fase de permanência. "O Oliveira do Douro possui infraestruturas de qualidade e, com base neste plantel, tem argumentos para na próxima época disputar a fase de subida", considera Marco Vieira, que ainda não sabe se vai continuar à frente da equipa gaiense na próxima temporada.

Passe curto

Fundação: 15-05-1932

Local de jogos: Estádio do Clube de Futebol de Oliveira do Douro

Sócios: 703

Equipamento: Camisola azul e branca, calção azul e meias azuis

Palmarés: Campeão da 3.ª Divisão Distrital, categoria de reservas, em 1941/42 e 1942/43. Campeão da 2.ª Divisão Distrital, em 1981/82. Campeão da 1.ª Divisão Distrital, em 1991/92 e 2003/04. Vencedor da Taça Distrital, em 2014/15.

Passe longo

Criar meios para atingir os fins é o lema do Oliveira do Douro, emblema que tem dado passos firmes e sustentados para ambicionar patamares superiores. Dotado de uma nova casa e com uma vitalidade surpreendente, o clube tem tido um crescimento notável e mostra-se, cada vez mais, preparado para ombrear com a concorrência. O futuro tem tudo para ser risonho em Oliveira do Douro.