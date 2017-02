Patrizia Ruiz, a engenheira de Moyá

Arnaldo Martins Hoje às 18:24, atualizado às 18:25 Facebook

A mulher do guarda-redes do Atlético de Madrid tirou uma licenciatura em engenharia aeroespacial, função que chegou a exercer.

Conheceram-se em 2009, em Valência, e formam um dos pares mais seguidos em Espanha. O romance tem um final feliz, depois de um intervalo onde cada um seguiu o seu caminho. Patrizia Ruiz e Moyá, guardião do Atlético de Madrid, casaram-se há ano e meio, e a filha Ariah teve papel importante na troca de alianças no altar. Após o matrimónio, veio o segundo filho, Dorian, que, tal como a irmã, já é adepto dos colchoneros.

Com um corpo escultural e uns olhos azuis que ofuscam, Patrizia é muito mais do que a mera mulher do guarda-redes espanhol, de 32 anos, que, nos últimos tempos, tem sido a opção número um de Simeone para a baliza. Em Espanha, Patrizia Ruiz é apelidada de clone de Pilar Rubio, mulher de Sergio Ramos, do Real Madrid. As semelhanças físicas são evidentes e até a carreira profissional. Um dérbi à parte na capital espanhola.

Aos oito anos, Patrizia subiu ao palco pela primeira vez, em Barcelona, para participar num teatro. Seis anos depois, já trabalhava como modelo, desfilando para as grandes empresas de moda, que não deixaram passar despercebida uma menina alta, esbelta e com tudo no sítio certo. Paralelamente, frequentou a Universidade Politécnica da Catalunha, onde acabou o curso de Engenharia Aeroespacial, que chegou a exercer. Faltava-lhe algo e, em 2011, retomou as lições de canto e interpretação, agarrando rapidamente papéis em espetáculos musicais. Quando não está a defender, Moyá, como bom maridão, marca presença nos momentos importantes de Patrizia e assiste às suas interpretações, tanto no teatro como na televisão. O casal deu o nó em junho de 2015 e gozou a lua de mel, na Costa Rica. "Casei com a mulher dos meus sonhos", disse o guardião. Uma declaração que lhe valeu créditos para a vida inteira. É justo.

No Vicente Calderón, Patrizia é presença assídua na bancada, onde tem inspirado Moyá, que está há três épocas no Atlético de Madrid. "Transmite-me sensações positivas", diz o guardião. Compreende-se.