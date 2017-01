Perrie Edwards, a estrela de Chamberlain

Arnaldo Martins Hoje às 00:03, atualizado às 00:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain. O jovem craque do Arsenal tem nome de Sir e, desde muito cedo, deu nas vistas.

Aos 16 anos, estreou-se na equipa A do Southampton, tornando-se no segundo mais jovem de sempre a disputar um jogo pelo clube, atrás de Theo Walcott, que viria a ser seu companheiro de equipa nos "gunners".

Em 2011, deu o salto para o Arsenal e por lá continua, onde é pedra de toque no sistema tático do frígido Arsène Wenger. Por estes dias, Chamberlain, vamos tratá-lo assim para simplificar, ganhou ainda mais mediatismo face ao namoro com Perrie Edwards, cantora sexy que pertence à banda pop Little Mix.

A imprensa britânica adianta que a relação teve início em novembro, mas só recentemente é que se tornou oficial, depois de Perrie ter partilhado uma foto do futebolista tirada em sua casa.

A jovem cantora nasceu no seio de uma família de ascendência escocesa e irlandesa e saiu para a ribalta ao integrar o grupo Little Mix, que se tornou na primeira banda feminina a vencer, no Reino Unido, o programa Factor X.

Segundo o "Daily Mail", Perrie partilha com Alex Oxlade-Chamberlain o gosto pela música e está a redescobrir o amor, depois do fim da relação que teve com o artista Zayan Malik, dos One Direction.

"Um relacionamento de quatro anos, dois anos de noivado, terminado com uma simples mensagem de texto. Foi o pior momento da minha vida", disse a cantora, que agora caiu nos braços do craque do Arsenal. É toda tua, Chamberlain. Toma bem conta da menina.