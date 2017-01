Português à procura de rede num martírio temporal em Itália

Vasco Samouco Hoje às 19:17 Facebook

Miguel Herlein vive em Itália desde o início da época e está surpreendido com a quantidade de neve em Penne.

Com alguns retoques, a música "Conquistador", dos Da Vinci, bem podia resumir a vida e carreira de Miguel Herlein. Já foi a Goa, por exemplo, como diz a letra musical. Também viveu em Nova Iorque, outra metrópole multimilionária da demografia. E agora faz vida numa pequena comuna italiana. "São realidades muito diferentes. Penne tem menos de 13 mil habitantes, tem alguns cafés e pouco mais. Nem existe um shopping, por exemplo. Para mim, ainda é um pouco estranho", adianta ao JN.

E não é para menos. Até porque a falta de um shopping nem sequer é o ponto alto deste choque de realidade. "Aqui até é difícil ter rede no telemóvel. Às vezes meto-me em todas as posições em casa para ver se apanho um pouco de rede para falar com a família e amigos e nada", diz Miguel Herlein, entre risos, antes de desvendar o segredo para driblar a falência tecnológica: "De manhã, quando vou tomar o pequeno-almoço ao café, falo com a família", revela.

Rendido ao ambiente familiar de Penne, Miguel Herlein só não estava preparado para as particularidades meteorológicas. "Nunca pensei que nevasse tanto aqui, nem sequer podemos treinar... Nas ruas chega a haver três metros de neve. Nem parece que estou em Itália", desabafa. Sem shoppings, sem Internet e com condições climatéricas pouco convidativas, o futebolista português agarra-se aos "jogos de computador e aos livros" para atenuar a lentidão temporal. "Parece que o tempo passa mais devagar para estes lados", graceja.

Um filme com o presidente preso

Antes do Penne, Miguel Herlein jogou no Civitanovese. Até que as autoridades se meteram ao barulho. "Assinei contrato e passada uma semana o presidente foi preso. Ainda fomos jogando, mas em novembro, depois de promessas e reuniões com advogados, vim embora. Foi um filme autêntico", diz.

Uma equipa de... 13 mil membros

O jantar de Natal do Penne tinha tudo para ser só mais um jantar. Só que não. "Disseram-me que havia jantar de equipa, mas quando cheguei ao lugar não estavam só pessoas do clube. Estavam trabalhadores de um café que frequento e muitas pessoas da cidade. No fundo, era uma festa da cidade e não do clube", recorda.

Passe Curto

Nome Miguel Bruno Pereira Herlein

Clube ASD Penne

Idade 23 anos (11/02/1993)

Posição Avançado